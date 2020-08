Ceremonijoje dalyvaus ir krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.

Plk. ltn. P. Papenbroocko vadovaujamas 104-asis tankų batalionas, dislokuotas Bavarijos Pfreimdo miestelyje, ateinančius šešis mėnesius vėl sudarys kovinės grupės 8-osios rotacijos pagrindą. Pulkininkui leitenantui P. Papenbroockui ir didžiajai daliai jo karių Lietuva ir pati užduotis puikiai pažįstama – jie sudarė 5-osios rotacijos pagrindą 2018 metais.

Į NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinę grupę Lietuvoje atvyksta Vokietijos kariai iš įvairių Bundesvero junginių ir dalinių. Antrasis pagal dydį kontingentas yra Prancūzijos, taip pat pajėgas yra skyrę Nyderlandai, Norvegija ir Čekijos Respublika, Belgija, Islandija ir Liuksemburgas.

1150 karių tarptautinė kovinė grupė yra Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ sudėtinė dalis, todėl iškilmingai perdavimo ceremonijai, kurioje dalyvaus ir Tarptautinės Šiaurės rytų divizijos vadas Krzysztofas Motackis, vadovaus brigados vadas pulkininkas Mindaugas Petkevičius.

NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinę grupę sudaro trys kovinės kuopos, kovinės paramos pajėgos, viena aprūpinimo ir logistikos kuopa, karo policija ir medikai. NATO kovinėje grupėje – 700 transporto priemonių: tai – koviniai tankai, šarvuotosios pėstininkų kovos mašinos, ratuotieji šarvuočiai ir šarvuotieji transporteriai ir iš dalies šarvuotieji sunkvežimiai.

Prasidėjus 8-ajai rotacijai kuopos ir štabo skyriai rengs bendrus mokymus ir pratybas. Be šaudymo pratybų ir pratybų poligone, vyks ir vadavietės pratybos, per kurias tobulinamas vadovavimo procesas. Svarbiausia mokymų dalis bus šių metų rudenį vyksiančios sertifikavimo pratybos, per kurias NATO kovinė grupė turės įrodyti, kad yra pasirengusi ginti šalį ir Aljansą.

NATO priešakinių pajėgų dislokavimas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje buvo istorinis sprendimas, kurį NATO šalių viršūnių vadovai priėmė 2016 m. liepą – nuo 2017 m. sustiprinti sąjungininkų buvimą dislokuojant po NATO priešakinių pajėgų bataliono dydžio kovines grupes.

Šios pajėgos – tai pirmiausia atsakas į Rusijos agresyvius karinius veiksmus Ukrainoje, taip pat Rusijos karinio potencialo didinimą ir karinės galios demonstravimą regione. NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė užtikrina aukštą parengties ir sąveikumo lygį.