Kaip BNS informavo vidaus reikalų ministro patarėjas Karolis Vaitkevičius, vasarį visi pretendentai turi baigti tvarkytis dokumentus, o pats konkursas planuojamas apie kovo vidurį. Prieš pusantrų metų skelbtas konkursas žlugo, visi penki pretendentai pasirodė netinkami. Ginklų fondas nuolatinio vadovo neturi nuo 2014-ųjų, kai baigėsi tuometinio direktoriaus Gintauto Mišeikio kadencija. Fondui laikinai vadovauja Įsigijimų skyriaus vedėjas Jonas Šalavėjus. Prieš porą metų VRM buvo sulaukusi nemažai skundų dėl buvusio vadovo veiksmų, atlikti keli tarnybiniai patikrinimai, nustatyta pažeidimų. 2016 metais Lietuva sulaukė JAV ambasados pasipiktino, kad Lietuvos kariuomenei dovanoti visame pasaulyje kolekcininkų itin vertinami snaiperių naudoti pusiau automatiniai šautuvai M14 atsidūrė privačių asmenų rankose. VRM nurodė Ginklų fondui juos susigrąžinti, dėl to teko bylinėtis teisme. VRM rengiasi pertvarkyti jai pavaldaus Ginklų fondo funkcijas ir perduoti verslui prekybą trumpaisiais B ir C kategorijos ginklais. Šiuo metu privačios ginklų parduotuvės gali prekiauti visais šioms kategorijoms priskiriamais ginklais, išskyrus pusiau automatiniais arba pertaisomais trumpaisiais, vienašūviais trumpaisiais ginklais, taip pat vienašūviais trumpaisiais, ilgesniais nei 28 cm, kuriems naudojami žiedinio įskėlimo šoviniai. Šiais ginklais suteikta teisė prekiauti tik Ginklų fondui. Fondui liktų ginklų registro priežiūra, ginklų naikinimas ir centralizuotas ginklų įsigijimas vidaus reikalų tarnyboms.











