Užsimojo riboti Rusijos piliečių perkamą nekilnojamąjį turtą Lietuvoje: tai ne tik Putino karas

„Pradėkime nuo to, kad mes kaip valstybė turime turėti instrumentus, kurie ribotų galimybes, esant tam tikriems rizikos kriterijams valdyti tas rizikas. Pagal mūsų įstatymus, europinį reguliavimą, pavyzdžiui, galime tik neįleisti vieno ar kito asmens į Lietuvą. Galime formuoti į šalį neįvažiuojančių Rusijos, Baltarusijos piliečių sąrašą. Ir nieko daugiau.

Jeigu mes matome kažkokią didelę koncentraciją NT Rusijos piliečių rankose, tada būtų galima kalbėti, kad mes norime turėti instrumentą – kaip tas rizikas valdyti ir tokio dalyko mes neturime“, – kalbėjo Seimo narys L. Kasčiūnas.

Parlamentaras priminė, jog Seimas Rusiją pripažino teroristine valstybe, o iš to turi sekti ir kiti sprendimai.

„Tai jeigu mes pasakome A, turime pasakyti ir B, ir C, ir D – kokios iš to yra pasekmės. Pasekmės to, kad šitas karas, kurį kariauja Rusija prieš Ukrainą, nėra vien tik Vladimiro Putino karas, tai yra visos Rusijos karas, tai liečia ir piliečius. Todėl sprendimai neišduoti vizų, kontroliuoti jų galimybes gauti nuolatinio gyventojo statusą, įsigyti nuosavybę, atlikti kitokius sandorius – mano požiūriu, valstybei turi instrumentą valdyti tokius procesus reikia.

Dėl to parėmiau Vidaus reikalų ministerijos (VRM) siūlymą nepaprastosios padėties atveju – tik šiuo atveju, galimybę taikyti tokius instrumentus“, – kalbėjo politikas.

Pirmadienio popietė Vilniuje © DELFI / Julius Kalinskas

Jo teigimu, jeigu NT įsigijimai ir jų koncentracija bus tokia, kad „bus galima kalbėti apie keliamą grėsmę nacionaliniam saugumui“, bus galimybė nepaprastosios padėties metu tokius sandorius riboti.

„Kaip ir minėjau, kalba ne tik eina apie tai, bet ir apie prašymus nuolatiniam gyventojo statusui, prašymus dėl pilietybės dvigubos, visi kiti dalykai. Tai manau, kad valstybė turi turėti tokius instrumentus. Ar ji tai taikys? Čia yra jau kitas klausimas“, – LNK sakė Seimo narys L. Kasčiūnas.

Jeigu toks pasiūlymas galiotų, anot L. Kasčiūno, tvarka galiotų tik naujiems sandoriams.

„Aš galvoju, kad tie žmonės, kurie bėgo nuo režimo, jau tai padarė, nuoširdžiai tai padarė. Tai yra žmonės opozicijoje, žmogaus teisi gynėjai. Nuosavybės skaičiaus Rusijos ir Baltarusijos piliečių rankose didėjimas dalinai susijęs ir su tuo, kad tai yra žmonės, kurie bėga nuo režimo. Mes tai matome ir vertiname.

Bet jeigu mes įvedame galimybę tuos ribojimus turėti, tai nereiškia, kad mes juos taikysime. Tai reiškia, kad matydami situaciją mes galėsime juos taikyti. Nes dabar jeigu būtų kažkokia nuosavybės koncentracija ir žvalgybos informacija mums jau sakytų, kad mes nebekontroliuojame procesų, pati valstybė neturi instrumento, kuris leistų tuos procesus kontroliuoti, tai nėra gera.

Pagal tuos visus kriterijus vertinsime, ar ta nuosavybės koncentracija Rusijos Federacijos piliečių rankose yra tokia didelė, kad tuos ribojimus reikia įvesti“, – aiškino NSGK pirmininkas L. Kasčiūnas.

