NSGK narė konservatorė Rasa Juknevičienė spaudos konferencijoje kalbėjo, kad visuomenei reikalinga VSD ombudsmeno institucija. „Į išvadą yra įrašyta nuostata, kad Seimas, prašydamas Vyriausybės pagalbos, imsis labai seno siūlymo – tai yra ombudsmeno institucijos įsteigimo, kad ombudsmenas arba grupė žmonių, kurią paskirtų parlamentas, kaip yra kitose valstybėse, galėtų tikrinti žvalgybų teikiamas pažymas, informaciją“, – kalbėjo R. Juknevičienė Susiję straipsniai: Bakas: dabartiniame Seime yra pažeidžiamų parlamentarų Parlamentinis tyrimas dėl verslo poveikio politikai: svarbiausi pasiūlymai NSGK trečiadienį vakare patvirtino parlamentinio tyrimo išvadas dėl verslo poveikio politikai. Komiteto narys „valstietis“ Dainius Gaižauskas žurnalistams tvirtino, jog ombudsmenas turėtų plačias galimybes tikrinti VSD tyrimų eigą. „Atsižvelgus į esamą situaciją priimtas sprendimas, kad pagaliau turi atsirasti mūsų valstybėje ombudsmeno institucija prie, greičiausiai, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto, kuris turėtų teisę patikrinti informaciją iki agento informacijos pradinio šaltinio, susipažinti praktiškai su visa informacija“, – teigė D. Gaižauskas. Anot jo, ombudsmeno pareigų negalėtų užimti politikai ir veikiausiai pareigas eitų buvę žvalgybininkai. Seimo komitetas nuo praėjusių metų spalio atliko parlamentinį tyrimą dėl verslo grupių įtakos politiniams procesams bei sprendimų priėmėjams. Dalis komitetui pateiktos VSD išslaptintos medžiagos jau buvo skelbta žiniasklaidoje. Parlamentinio tyrimo išvados daugiausia ir grindžiamos VSD, taip pat Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) informacija.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.