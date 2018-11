Tokius duomenis pateikė krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, kai šią savaitę Seime pristatė kitų metų krašto apsaugos finansavimą. Didžioji dalis Lietuvos gynybos biudžeto į užsienį keliauja apmokėti už ginklus ir karinę įrangą. Lietuvoje liekančios sumos liūto dalį sudaro išlaidos personalui. „Šiuo metu sumos užsieniui nemažos, bet mūsų ginkluotės gamintojų pajėgumai yra riboti, esame pirkėjai. Bandome kiek galima daugiau bendrauti su vietos pramone ir tikimės, kad atėjus didiesiems pirkimams nemaža dalis aptarnavimo kaštų būtų paliekama Lietuvoje“, – Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete kalbėjo R. Karoblis. Brangiausias Lietuvos kariuomenės pirkinys yra vokiškos pėstininkų kovos mašinos su Izraelio gamybos bokšteliais. Šio sandorio vertė – 386 mln. eurų. Per 100 mln. eurų Lietuva išleis norvegiškoms vidutinio nuotolio oro gynybos sistemoms. Lietuvos gynybos biudžetas kitąmet turėtų augti 75 milijonais eurų – iki 948 milijonų.

