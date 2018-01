Lietuvos diplomatai šios neteisingos informacijos paskleidimą vadina sąmoninga provokacija. „Tai tikrovės neatitinkanti informacija, kuria siekiama supriešinti dvi valstybes ir kompromituoti Lietuvą tarptautinėje erdvėje. Su Mongolija santykiai yra geri ir negali būti kalbos apie jokias sankcijas. Mongolijos pusė apie taip vadinamas išgalvotas žinias, arba „fake news“, yra informuota“, – BNS ketvirtadienį sakė užsienio reikalų ministro atstovė spaudai Rasa Jakilaitienė. Melagingame straipsnyje skelbiama, esą prezidentė Dalia Grybauskaitė įstatymą dėl sankcijų pasirašė reaguodama į Mongolijos lyderio Chaltmaagijno Batulgos pasakymą prie paminklo sovietų kariams, kad sovietai išvadavo Baltijos šalis iš nacių okupacijos. Publikacijoje pateikiamos ir išgalvotos premjero Sauliaus Skvernelio citatos, esą jis „padarė garsų pareiškimą apie pergalę prieš ordą ir pranešė, kad panašūs išpuoliai nebus palikti be dėmesio“. Netikros žinios autoriai rašo, kad Vilnius nusprendė paskelbti moratoriumą mongoliškų prekių importui į Lietuvą bei uždraudė Lietuvos verslininkams ką nors tiekti Mongolijai, o S. Skvernelis rekomendavo „Lietuvos geležinkeliams“ atsisakyti idėjos paleisti tolimojo susisiekimo traukinį Vilnius-Ulan Batoras. Straipsnius internete galima rasti rusų ir anglų kalbomis. Mongolija įsikūrusi Rytų Azijoje, tarp Rusijos ir Kinijos. Ji 24 kartus didesnė už Lietuvą plotu, bet gyventojų yra maždaug tiek pat – apie tris milijonus. Ekonomiškai Mongolija labiausiai priklausoma nuo Kinijos, o žiniasklaida turi daugiau laisvių nei daugumoje kitų regiono šalių. Lietuva ir Mongolija neturi labai glaudžių politinių ir ekonominių santykių – nėra dvišalių ambasadų ir tiesioginių investicijų, prekybos apyvarta tarp šalių siekia apie 9 mln. eurų. Melaginga žinia išplito praėjus porai dienų po to, kai Lietuva paskelbė 49 Rusijos piliečiams uždraudusi atvykti į Lietuvą dėl korupcijos, pinigų plovimo ir žmogaus teisių pažeidimo pagal vadinamąjį Magnitskio įstatymą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.