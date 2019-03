„Aš nepasakyčiau, kad pavargau domėtis politika, jaučiasi nuovargis nuo neigiamų emocijų, man atrodo, kad Vilniaus kandidatų kampanija pastatyta tik ant neigiamų dalykų, jeigu atsimintume, kokie pozityvūs darbai aptarti - tai nieko nebuvo pasakyta, abu kandidatai išjuokė vienas kito planus“, - sakė A. Užkalnis.

Anot jo, kartais socialinis burbulas gali nulemti tai, kad rinkėjų aktyvumas – gana mažas.

„Rinkėjus tai veikia taip, kad daugelis neateina balsuoti, žinote, būna taip su feisbuku, kad po kažkiek komentarų, kai tas skaičius pereina į šimtus, žmogus tada jaučiasi jau nubalsavęs, mes tą fenomeną matėme per Seimo rinkimus, arba po to, kai Šimonytė greitai surinko tūkstančius parašų. Žmonės turbūt jau yra įsitikinę , kad Šimonytė jau laimėjo, taip yra su tais burbulais, žmonės gauna tiek daug galimybių išreikšti savo nuomonę, kad ėjimas balsuoti jau beveik nebereikalingas. Manau, kad buvo daug žmonių, kurie dėl to neatėjo balsuoti, manau, tai pirmiausia buvo žalinga paties žmonėms“, - sako A. Užkalnis.

Jis taip pat patikslino, kad abu kandidatai labai aiškiai vardijo vienas kito neigiamas puses.

„Per šiuos rinkimus nebuvo gerų ir aiškių idėjų, Artūzo Zuoko labiausiai lokalizuota idėja buvo apie nemokamą transportą, Šimašius net neturi aiškios idėjos, tada belieka sakyti, kad bent jau nebalsuokite už teistą kandidatą. Toks dalykas buvo nešamas ir metamas. Kitam kandidatui buvo metamas šiukšlių fiasko, rezonansas socialiniuose tinkluose. Visi gali nufotografuoti ir įkelti, kaip atrodo jų gatvė“, - sakė A. Užkalnis.

„Mes lyg ir renkame miesto šeimininką, bet visas diskursas yra apie šiukšles ir teistumus“, - sako A. Užkalnis.

Apžvalgininkas įvardijo ir vieną iš didžiausių, anot jo, Vilniaus problemų.

„Man didžiausias miesto trūkumas – jo nekontroliuojamas išsiplėtimas, infrastruktūros nesiformavimas. Man atrodo, kad tai miesto valdžios trūkumas.(…) Vilnius niekada nebuvo eilinis miestas, Vilnius dar istoriškai gana neseniai nebuvo lietuviškai kalbantis miestas. Vilniui reikėtų tokio mero, kuris turėtų didelį palaikymą taryboje, kad tai būtų ne kelių balsų skirtumas, tai būtų labai trapu. Taip pat tokio, kuris būtų pakankamai drąsus, kad jis galėtų sudeginti savo politinę ateitį, kad turėtų planą B“, - DELFI laidoje sako A. Užkalnis.