Apžvelgdamas pirmąją karantino savaitę A. Užkalnis negailėjo kandumo ir ironijos.

Karantinas Lietuvoje prasidėjo pirmadienį, A. Užkalnis tvirtino, kad per vėlai. „Nusprendė savaite ar dviem per vėlai, – tvirtino apžvalgininkas. – Bet ši Vyriausybė negali nieko daryti, negali nieko spręsti. Ji dažnai priima sprendimus dėl sprendimų pateikimų. Ji daug turi svarstyti ir kai situacija pasidaro nebeįmanoma, tada jie priima sprendimą per vėlai. Ir dabar priėmė teisingą sprendimą, bet per vėlai.“

Vis dėlto, jo teigimu, geriau vėliau nei niekada. „Panašu, jei būtų užsidegęs namas. Vietoje to, kad eitų gesinti, Veryga tikriausiai sakytų, kad nebūtina gaisrinės kviesti, galima ir su kibirais pamojuoti. Kiti sakytų, kad pirma reikia vandens laboratorinę analizę padaryti, treti pasakytų, kad reikia poįstatyminių aktų ir maždaug po keturių mėnesių tikrai galėsime pradėti gesinti tą užsidegusį namą. Čia maždaug taip dirba mūsų Vyriausybė“, – ironiškai situaciją apibūdino A. Užkalnis.

Laidoje apžvelgiamos svarbiausios savaitės naujienos. Viena jų – kunigų raginimas atidėti vestuves ir krikštynas. A. Užkalnis pritarė tokiam siūlymui ir pridūrė, kad to iš viso galėtų nelikti. „Iš viso ženytis nereikia. Manau, kad pasinaudojant ta proga reikėtų atšaukti Lietuvoje naujas santuokas. Kas susituokė anksčiau, tai tegul pabūna šeimos nariais iki tol, kol išsiskirs“, – naujieną komentavo A. Užkalnis.

O kaip krikštynos? „Sovietų laikais krikštynų nebuvo. Visus kūdikius nunešdavo į vadinamąjį zaksą ir užregistruodavo, – kalbėjo apžvalgininkas. – Labai gerai tvarkosi Sveikatos ministerija, tai galėtų juos registruoti Sveikatos ministerijoje. Tuo pačiu pamatuotų temperatūrą ir duotų kokį nors popierių. Nereikia tų krikštynų, nes po krikštynų būna balius, visi prisigeria, vartoja alkoholį. Nieko gero.“

A. Užkalnis juokavo, kad visas šventes reikia pamažu atšaukti ir kuo labiau drausti – pradėti nuo krikštynų ir vestuvių, o vėliau ir laidotuves uždrausti.

Laidoje buvo aptarta žinia ir apie brangstančius maisto produktus. Šią savaitę pabrango ir ryžiai, ir grikiai, mėsa bei kiti produktai. A. Užkalnis juokavo, kad jo tai visiškai negąsdina, nes ir įprastai jis perka tik pačius brangiausius produktus. „Taip ir renkuosi visą laiką: nueinu į parduotuvę, žiūriu, sakau: o brangiau neturite? Tai kai išsirenku tą brangiausią, parsinešu į namus“, – juokavo apžvalgininkas.

Koronavirusas palietė ne tik maisto ar paslaugų pramones. „Playboy“ žurnalo atstovai šią savaitę pranešė, kad situacija paskatino greičiau priimti sprendimą ir atsisakyti spausdintų žurnalų. Netrukus parduotuvėse pasirodys paskutinis žurnalo numeris po 66 metų.

„Aš čia turiu du klausimus. Pirmas klausimas: kas dar šiais laikais skaitė „Playboy“ žurnalą? Kam reikėjo nuogų mergų ant popieriaus, kai visi turi planšetes ir telefonus? Čia toks iš gilesnių klausimų. O kitas: ką turės daryti paaugliai? Nes akioviazdu, tie, kas pirkdavo tą žurnalą, nemoka naudotis internetu“, – į naujieną reagavo A. Užkalnis ir prisipažino, kad ir pats paauglystėje yra ne vieną tokį žurnalą vartęs ir turėjęs.

Dar viena laidoje aptarta naujiena – tūkstančių lietuvių gyvenimų pokyčiai dėl karantino – darbas iš namų. Tiesa, socialiniuose tinkluose daug kas skundžiasi, kad negali susikaupti darbui tuo metu, kai namuose yra ir vaikai.

„Kai į darbą reikia eiti, tai visiems blogai, visi nori tų laisvų dienų, bet kai reikia namuose būti ir dirbti iš namų, vėl blogai, – kalbėjo A. Užkalnis ir pridūrė. – Visi sakė, kad reikia uždrausti dirbti prekybos centrams šeštadieniais ir sekmadieniais, nes žmonės nori laiką praleisti su šeima. Tai dabar leiskit tą laiką su šeima į valias. Turite laiko su šeima iki pažaliavimo. Galite būt, tą savo šeimą apžiūrėti iš visų pusių, galit net su vaikais pabandyt pabendrauti, jei dar atsimenate jų vardus.“

Dėl koronaviruso keičiasi ne tik įprastas gyvenimo ritmas, šįmet nebeliks bei krepšinio, nei „Eurovizijios“. Apžvalgininkas juokavo, kad esą „kitos šalys pasirūpino, kad mes neatvažiuotumėme, paprasčiausiai išsigando“.

A. Užkalnis juokavo, kad kitąmet bus vykdoma nauja atranka ir tuomet tikrai laimės Aistė Pilvelytė.