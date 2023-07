Šypseną keliančios situacijos

Anot A. Užkalnio, šioje situacijoje liūdina tai, jog nesikeičia lietuvių mąstymas ir požiūris į tam tikrus dalykus.

„Mes galime prisiminti, kas vyko, kai, berods, prieš 18 metų lankėsi Elžbieta II – ten buvo visokie dalykai su auksiniais tualetais ir kitokiais ypatingais pasiruošimais. Tikriausiai, čia yra tam tikra lietuviška tradicija, kai prieš savus nelabai gėda, bet jau kai atvažiuoja svečiai, tai mes pasirodysime čia“, – teigė apžvalgininkas.

Tačiau, A. Užkalnio teigimu, viena riba dar nėra peržengta.

„Gerai, kad dar nepamačiau, kur yra dažoma žolė. Aš nežinau, ar bus, ar numatoma žaliai dažyti žolę“, – juokėsi jis.

NATO viršūnių susitikimas Vilniuje – istorinis įvykis, tačiau kritikai negaili kandžių pasisakymų apie tai, kad pasiruošimas jam primena sovietinius laikus. A. Užkalnis pasidalijo, kas jam kliūva labiausiai.

„Tikriausiai, jeigu Vilnius šiek kitaip būtų tvarkomas, tai nereikėtų to daryti tokiu šturmo režimu, todėl, kad liko kelios dienos iki to susitikimo. Kai kurie dalykai yra tiesiog juokingi – tai yra apie troleibusus senus. Jeigu tas troleibusas yra pakankamai geras vilniečiams važiuoti juo, kodėl jis nepakankamai geras valstybių vadovams jį akimirksniu pamatyti per limuzino langą?“, – kėlė klausimą jis.

Anot A. Užkalnio, šypseną kelia tai, jog kažkam atrodo, kad kitų šalių atstovai reaguos į pravažiuojančius senus troleibusus.

„Ką jie galvoja, kad pagalvos Jungtinių Valstijų ar Prancūzijos prezidentas, ar Britanijos ministras pirmininkas, pamatęs seną troleibusą: o ne – jie važinėja senais troleibusais? Mes neduosime Ukrainai pinigų? Londono metro yra ir stočių, ir linijų, kurios siekia daugiau negu 100 metų. Portugalijos sostinėje Lisabonoje važinėja istoriniai, seni tramvajai, kurie dar turi medinius korpusus. Aš nemanau, kad dėl to kažkas pradeda galvoti, kad Portugalija yra atsilikusi“, – dalijosi jis.

Išskyrė ir vėliavėles.

„Man šiek tiek yra juokinga su tuo vėliavėlių kabinimu – jis man truputėlį primena sovietinę vaikystę. Man smalsu, ar bus tų vaikų, mojuojančių mažomis vėliavėlėmis prie ten, kur važiuos kortežai?“, – kėlė klausimą A. Užkalnis.

Saugumas – laikomas paslaptyje

Pašnekovas pripažino, jog tokio masto renginys – didžiulis įvykis Lietuvai, tačiau priminė, kur slypi jo esmė.

„Aš manau, kad pagrindinė užduotis bus saugumas, kurio pasiruošimo mes nematome. Aš manau, aš esu absoliučiai įsitikinęs, kad ten pasiruošimai yra rimčiausi, juo labiau, kad atvažiuos 40-ties šalių vadovai: prezidentai, ministrai pirmininkai ar gynybos ministrai. Tų šalių vadovybė ir atitinkamos tarnybos – jos tikrai nepasitiki garbės žodžiu ar dar kažkuo. Aš manau, kad jos seniai įsitikinusios, kad Lietuva yra įgali užtikrinti tą saugumą“, – teigė A. Užkalnis.

Anot jo, kalbant apie miesto puošimą, valstybė galėtų daug pasimokyti iš privataus verslo.

„Visi tie žmonės gyvens kažkur viešbučiuose, kurie yra privačios komercinės struktūros. Ar teko girdėti kažką apie tai, kad viešbučiuose dieną, naktį kažką perstatinėja arba perdažinėja duris, ar dar kažką? Ne – jie pasiruošę visą laiką“, – mintimis dalijosi A. Užkalnis.

Didžiosios Britanijos pavyzdys

Ilgus metus Didžiojoje Britanijoje gyvenęs A. Užkalnis pasidalijo, kaip ypatingiems renginiams ruošiasi britai.

„Jie ruošiasi, tačiau ten yra šiek tiek kiti biudžetai. Dar yra kitas dalykas, kad karaliaus inauguracija, karališkos laidotuvės, karališkos verstuvės ir panašūs dalykai yra tai, ką jie jau daro šimtmečiais ir ten daugiau kalba eina apie minios kontrolę, todėl, kad žmonių ten vis tiek būna pakankamai daug, daug ir turistų, nes tu nepadarysi Londone tokio dalyko, kad sustotų visi skrydžiai į miestą kelioms dienoms – tai yra neįmanoma“, – teigė jis.

Anot pašnekovo, esminių klausimų, žvelgiant į situaciją, kildavo ir ten.

„Net ir ten klausimai apie pasiruošimo kaštus yra nuolatos keliami ir reikėtų pripažinti, kad, pavyzdžiui, kai vyko karaliaus Karolio III-ojo karūnavimas – jis kainavo proporciškai žymiai pigiau ir buvo nepalyginti kuklesnis negu prieš daug metų vykęs karalienės Elžbietos karūnavimas 1953 metais“, – dalijosi A. Užkalnis.

