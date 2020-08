Po kontakto su sergančiaisiais užsikrėtė 16 žmonių, 5 asmenų užsikrėtimo aplinkybės šiuo dar nežinomos. Be to, per praėjusią parą registruoti 2 įvežtiniai atvejai.

Įvežtiniai atvejai – iš Baltarusijos ir Ukrainos

Abu per vakarykštę parą patvirtinti įvežtiniai COVID-19 ligos atvejai nustatyti Klaipėdos apskrityje. Vienas asmuo į Lietuvą atvyko iš Ukrainos, kitas – iš Baltarusijos. Asmenys koronaviruso infekcijai būdingų simptomų nejaučia.

Po kontakto su sergančiaisiais užsikrėtė 16 žmonių, iš jų 9 – siejami su židiniais

3 per vakar nustatyti atvejai (Kauno apskritis) yra siejami su laisvalaikio erdve Kauno senamiestyje (Rotušės a. 20, Kaunas). Visi asmenys jaučia COVID-19 ligai būdingus simptomus. Iš viso su šiuo židiniu, patikslintais duomenimis, siejami 46 COVID-19 ligos atvejai, įskaitant patvirtintus per vakar parą.

Dar 3 atvejai, nustatyti vakar, siejami su šeimos švente Panevėžio apskrityje. Visi asmenys jaučia COVID-19 ligai būdingus simptomus. Šventėje iš viso dalyvavo 13 asmenų. Su židiniu šiuo metu siejami 4 koronaviruso atvejai, iš kurių pirmasis patvirtintas rugpjūčio 10 d.

Vakarykštę parą Panevėžyje nustatytas dar vienas susirgimas yra siejamas su židiniu kavinėje-bare „Lotenė“ (Parko g. 33A). Asmuo testuotas profilaktiškai, COVID-19 ligai būdingų simptomų nejaučia. Tai jau 4 užsikrėtimo atvejis, sietinas su šiuo židiniu.

Dar 1 naujas koronaviruso atvejis siejamas su šeimos švente, vykusia rugpjūčio 1-ąją Trakų rajone. Šis atvejis – simptominis. Su šiuo židiniu, nustatyta, yra susiję 13 infekcijos atvejų, įskaitant patvirtintą per vakar parą.

Dar 1 atvejis (nustatytas Vilniaus apskrityje) siejamas su protrūkiu tarp meno atstovų. Šiam asmeniui pasireiškė COVID-19 ligai būdingi simptomai – uoslės, skonio praradimas. Tai 24-asis susijęs atvejis.

Be to, nustatyta, kad 7 žmonės – po 2 Kaune, Vilniuje, Panevėžyje ir 1 Šiaulių apskrityje – užsikrėtė po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtinta COVID-19 liga. Visi šie asmenys jaučia koronavirusinei infekcijai būdingus simptomus.

5 asmenų užsikrėtimo aplinkybės dar nėra aiškios

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 5 asmenys: po vieną Kauno, Vilniaus, Marijampolės, Tauragės ir Šiaulių apskrityse. Visi asmenys jaučia COVID-19 ligai būdingus simptomus.

Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo.

Lietuvoje iš viso konkretiems žmonėms patvirtinta 2496 COVID-19 ligos atvejų, tebeserga 663 asmenų, 1739 – pasveiko.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) rugpjūčio 19 d. 9 val. duomenimis:

Patvirtintų ligos atvejų skaičius konkretiems žmonėms: 2496

Sergančių žmonių skaičius: 663

Per vakar dieną patvirtintų naujų COVID-19 susirgusių žmonių skaičius: 23

Mirusių nuo koronaviruso žmonių skaičius: 81

Užsikrėtusieji koronavirusu, mirę dėl kitų priežasčių: 13

Pasveikusių žmonių skaičius: 1739

Izoliacijoje esančių asmenų skaičius (sergančių, sąlytį turėjusių, iš paveiktų teritorijų atvykusių, kuriems išduoti sprendimai aktualiu 14 dienų laikotarpiu): 3062

Nuo birželio 1 d. įvežtinių atvejų: 158

Sąrašas labiausiai koronaviruso paveiktų valstybių skelbiamas ČIA.

Šią savaitę, nuo rugpjūčio 17 d. iki rugpjūčio 23 d. imtinai Ignalinos, Prienų, Kupiškio, Kauno, Šalčininkų, Vilniaus rajonų, taip pat Kauno, Visagino, Panevėžio, Klaipėdos miestų gyventojams bus intensyviau atliekami tyrimai dėl koronaviruso infekcijos. Šiose 10 savivaldybių fiksuojamas didesnis sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) negu kitose Lietuvos savivaldybėse.

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos rugpjūčio 19 d. 9 val. duomenimis:

Per vakar dieną ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 4864

Iki šiol iš viso ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 589505 (iš jų – 160711 iš mobilių punktų)