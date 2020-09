Užfiksuota 115 naujų koronaviruso atvejų: šokiai, sportas, kavinės, naujas židinys užregistruotas Vilniaus PAGD

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) rugsėjo 30 d., 9 val., duomenimis:

Patvirtintų ligos atvejų skaičius konkretiems žmonėms – 4693.

Sergančių žmonių skaičius – 2217.

Per vakar dieną patvirtintų naujų COVID-19 susirgusių žmonių skaičius – 115.

Mirusių nuo koronaviruso žmonių skaičius – 92.

Užsikrėtusieji koronavirusu, mirę dėl kitų priežasčių, – 19.

Pasveikusių žmonių skaičius – 2365.

Izoliacijoje esančių asmenų skaičius (sergančių, sąlytį turėjusių, iš paveiktų teritorijų atvykusių, kuriems išduoti sprendimai aktualiu 14 dienų laikotarpiu) – 23981.

Nuo birželio 1 d. įvežtinių atvejų – 274.

Sąrašas labiausiai koronaviruso paveiktų valstybių skelbiamas ČIA.

Šią savaitę, nuo rugsėjo 28 d. iki spalio 4 d. imtinai, Raseinių, Radviliškio, Šiaulių, Kupiškio, Kelmės, Akmenės, Ukmergės, Rokiškio, Jurbarko, Pakruojo, Mažeikių, Plungės, Biržų, Švenčionių rajonų, taip pat Vilniaus, Kauno ir Šiaulių miestų gyventojams bus intensyviau atliekami tyrimai dėl koronaviruso. Šiose 17 savivaldybių sergamumas didesnis negu kitose Lietuvos savivaldybėse.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinta 115 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejų, 55 iš jų užregistruoti Kauno, 22 – Vilniaus, 19 – Šiaulių, po 6 – Telšių ir Klaipėdos, 4 – Panevėžio, 2 – Alytaus ir 1 – Marijampolės apskrityse.

Po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtintas koronavirusas, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 84 asmenys. Be to, per praėjusią parą užregistruoti 5 įvežtiniai atvejai – 3 iš Didžiosios Britanijos ir po 1 iš Baltarusijos bei Lenkijos. 26 asmenų užsikrėtimo aplinkybių specialistams nustatyti nepavyko.

63 atvejai siejami su protrūkiais

11 atvejų, užregistruotų vakar, siejami su Respublikine Šiaulių ligonine. Iš jų 9 yra pacientai ir 2 antriniai atvejai, t. y. darbuotojų šeimos nariai. Šiuo metu iš viso užregistruotas 51 atvejis, siejamas su šiuo protrūkiu: 21 pacientas, 20 darbuotojų ir 10 antrinių atvejų.

2 atvejai, patvirtinti vakar, siejami su Radviliškio ligonine, iš kurių 1 yra darbuotojas ir 1 antrinis atvejis. Bendrai su protrūkiu yra susiję 135 atvejai: 62 pacientai, 50 darbuotojų ir 23 antriniai atvejai.

Dar 2 atvejai siejami su Kuršėnų ligonine, iš kurių 1 yra pacientas ir 1 antrinis atvejis. Iš viso užregistruoti 6 atvejai: 5 pacientai ir 1 antrinis atvejis.

Taip pat Šiaulių apskrityje nustatytas protrūkis, siejamas su infekcijos atvejais, užregistruotais viename iš Šiaulių universiteto kursų. Vakar COVID-19 patvirtinta 1 asmeniui. Iš viso patvirtinti 5 susiję atvejai, iš kurių 3 asmenys yra iš Raseinių.

Panevėžio apskrityje 4 vakar užregistruoti atvejai siejami su metalo apdirbimo įmone „Iremas“. Visi asmenys yra darbuotojai. Iš viso su protrūkiu šiuo metu siejama 12 atvejų. Nuo rugsėjo 25 d. įmonė dviem savaitėms sustabdė veiklą, suorganizuotas 42 darbuotojų ištyrimas.

2 atvejai, užregistruoti Alytaus apskrityje, siejami su protrūkiu Druskininkų savivaldybėje. Abu asmenys yra darbuotojai. Nuo vakar savivaldybėje darbas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Telšių apskrityje užregistruoti 3 atvejai, siejami su protrūkiu Mažeikių rajono savivaldybėje. 1 asmuo yra darbuotojas, 2 – antriniai atvejai. Vertinama, kad su protrūkiu siejama 16 infekcijos atvejų.

Dar 1 atvejis Telšių apskrityje, Mažeikių rajone, siejamas su protrūkiu Šiaulių GMP. Iš viso šiuo metu užregistruoti 5 susiję atvejai.

Kaune vakarykštę parą užregistruota 14 atvejų, susijusių su protrūkiu Valstybiniame Kauno muzikiniame teatre. Iš šių asmenų vienas mokosi Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Muzikos akademijoje. Iš viso užregistruoti 24 su protrūkiu susiję atvejai.

1 atvejis, vakar užregistruotas Raseiniuose, siejamas su Raseinių choru „Šatrija“. Iš viso patvirtinti 26 su protrūkiu susiję atvejai.

1 atvejis praėjusią parą užregistruotas Blinstrubiškių socialinės globos namuose. Asmuo yra darbuotojas. Iš viso nustatyta 18 susijusių atvejų.

Taip pat užregistruotas naujas židinys Raseinių kultūros centre. Vakar COVID-19 patvirtinta 2 asmenims. Pirmojo užsikrėtimo aplinkybės siejamos su choru „Šatrija“.

Be to, naujas protrūkis siejamas su Raseinių „Šaltinio“ progimnazija. Vakar COVID-19 patvirtinta dviem darbuotojams, kurie su vaikais tiesioginio kontakto neturi. Anksčiau šioje ugdymo įstaigoje patvirtinti infekcijos atvejai, pirminiu vertinimu, nėra susiję, tad su protrūkiu siejami šie 2 atvejai.

Naujas protrūkis siejamas su Raseinių rajone veikiančia kavine „Vėjukai“. Infekcija vakar patvirtinta darbuotojui. Tai – 2-asis susijęs koronaviruso atvejis, pirmojo asmens užsikrėtimo aplinkybės nežinomos.

Dar vienas naujas protrūkis užfiksuotas Kauno vyriausiame policijos komisariate. Koronavirusas vakar patvirtintas darbuotojui. Iš viso užregistruoti 2 susiję infekcijos atvejai.

1 atvejis, užregistruotas Vilniuje, siejamas su fechtavimosi treniruotėmis. Iš viso nustatyti 4 užsikrėtimo atvejai.

Dar 3 atvejai siejami su protrūkiu ansamblyje „Lietuva“. Vienas iš asmenų yra choristas, kiti 2 – antriniai atvejai. Iš viso užregistruoti 36 susiję infekcijos atvejai.

4 atvejai siejami su šokių pamokomis. 2 susiję su studija „Šokio harmonija“ (iš viso 6 atvejai), dar 2 – su šokių studija „City Dance“ (antriniai). Iš viso užregistruotas 41 susijęs atvejis.

Taip pat Vilniuje nustatytas naujas protrūkis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente (PAGD). Vakar koronavirusas patvirtintas 1 darbuotojui. Iš viso užregistruoti 3 susiję atvejai, pirmojo užsikrėtimo aplinkybės siejamos su šokių studija „City Dance“.

Be to, dar 21 asmuo, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtintas koronavirusas, tačiau atvejai, šiuo metu turimais duomenimis, nepriskiriami infekcijos židiniams.

26 asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 26 asmenys. Epidemiologiniais tyrimais nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su žmonėmis, kuriems patvirtinta COVID-19, nebendravo.

Specialistai nagrinėja šių užsikrėtusiųjų maršrutus, tad statistika dar gali keistis, jei būtų rasta sąsajų tarp atskirų atvejų.

NVSC informuoja, kad Lietuvoje iš viso patvirtinti 4693 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 2217 asmenų, 2365 – pasveiko.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, paisyti fizinės distancijos ir kita.