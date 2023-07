Anot „Locked N' Loaded“ atstovų, visai neseniai tam tikrose „Facebook“ grupėse buvo pastebimi prorusiškų veikėjų raginimai masiškai raportuoti pilietinio gynybos ir saugumo analizės centro paskyrą kaip neatitinkančią socialinio tinklo bendruomenės taisyklių.

„Locked N' Loaded“ ekspertai pastebi, kad toks prorusiškų trolių išpuolis yra nuosekli informacinių atakų tąsa po to, kai buvo nulaužta Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą apžvelgiančio atsargos karininko Aurimo Navio „Facebook“ paskyra. Anksčiau Lietuvos ekspertai ir organizacijos taip pat susidūrė su panašiomis atakomis.

Užblokuota paramą ukrainiečių kariams organizuojančio centro paskyra „Facebook“ platformoje

„Pilietinio atsparumo Iniciatyvos“ analitikas Lukas Andriukaitis teigia, kad bendrovei „Meta“ priklausančių platformų turinio moderavimo kokybė dažnai kelia abejonių, kurios gerokai sustiprėjo Rusijos karo Ukrainoje laikotarpiu.

„Meta“ socialinių tinklų platformose veikia tiek dirbtinio intelekto valdomi turinio priežiūros algoritmai, tiek ir asmenys, moderuojantys skelbiamą turinį. Tačiau lietuvių kalba dirbtinio intelekto algoritmai veikia prastai, o asmenų, moderuojančių turinį, kiekis yra mažas. Jų atliekamo darbo kokybė neretai būna prieštaringa, nes stokojama įsigilinimo į kontekstą. Tokios aplinkybės lemia patogią terpę priešiškų jėgų koordinuotiems veiksmams, kuriais siekiama pakenkti ar net diskredituoti iniciatyvas, skirtas remti Ukrainą. Tai, kas nutiko su „Locked N' Loaded“ paskyra, turbūt, yra geriausias to pavyzdys“, – teigia L. Andriukaitis.

„Locked N' Loaded“ atstovų teigimu, Rusijos agresijos prieš Ukrainą kontekste nėra priimtina, jog socialinio tinklo „Facebook“ administratoriai neatsižvelgia į masiškai prorusiškų jėgų vykdomas informacines atakas, kurios sutrikdo ukrainiečiams pagalbą teikiančių pilietinių judėjimų veiklą. „Locked N' Loaded“ komanda kreipėsi į Lietuvos institucijas. LR Vyriausybės kanceliarija operatyviai sureagavo į esamą situaciją ir oficialiai paragino socialinį tinklą valdančios bendrovės „Meta“ vadovybę pakeisti turinio administravimo taisykles bei algoritmus, siekiant užkardyti galimas prorusiškų jėgų vykdomas informacines atakas prieš paramą Ukrainai organizuojančias iniciatyvas.

Per pastarąjį pusmetį „Locked N' Loaded“ inicijavo kelias visuomenės dėmesio ir palaikymo sulaukusias pilietinės paramos akcijas, kurių metu buvo kviečiama aukoti lėšas nekarinei įrangai ukrainiečių kariams bei už Ukrainos laisvę kovojantiems lietuviams. Pilietinio gynybos ir saugumo analizės centro atstovai suskaičiavo, kad vien per šiuos metus žmonės suaukojo daugiau nei 100 000 eurų, o verslo bendruomenė akcijoje dalyvavo aukodama automobilius bei kitą reikalingą įrangą. Be paramos Ukrainai organizavimo, centro atstovai, pasitelkdami kvalifikuotus instruktorius, taip pat organizuoja įvairius praktinius mokymus, kuriuose visuomenę supažindina su taktinės medicinos pagrindais, saugumo ir gynybos temomis, ugdo pasiruošimo ekstremalioms situacijoms bei išgyvenimo įgūdžius. Taip pat, daug visuomenės susidomėjimo susilaukė kasdien centro „Facebook“ paskyroje platinamos apžvalgos apie Rusijos vykdomą karinę agresiją prieš Ukrainą.

Kol „Facebook“ blokuoja šio centro socialinių tinklų paskyrą, „Locked N‘ Loaded“ pradėtų paramos rinkimo akcijų neketina stabdyti. Visi neabejingi piliečiai ir toliau kviečiami aukoti nekarinei įrangai, kuri bus skirta Ukrainoje kariaujantiems lietuviams bei Ukrainos kariams.