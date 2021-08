Už Vyriausybės durų strateguojami slapti sprendimai dėl migrantų: parlamentarus įspėja būti pasirengusius

A. Armonaitė sakė kad Vyriausybė ir valdančioji dauguma dirba ypatingomis sąlygomis – ant jų pečių tiek pandemija, tiek nelegalios migracijos klausimai.

„Gali būti, kad mums teks Seime susitikti dar kartą iki rudens sesijos.“

Vis dėlto ministrės teigimu, ten nebūtinai būtų sprendžiami klausimai dėl nepaprastosios padėties, bet dėl sprendimų priėmimo efektyvumo sprendžiant migrantų krizę.

„Yra ruošiami teisės aktai, kitos ministerijos juos rengia, tai bus tai vieša“, - sakė ji.

Komentuodama Prezidento pastabą dėl žmogaus teisių pažeidimų, A. Armonaitė nurodė, kad dabar svarbus yra kitas akcentas.

„Tai pirmiausia yra ataka, tai yra legalūs būdai jo [prieglobsčio] paprašyti. Mūsų ambasada yra ir panašiai. Tai legaliai tą įmanoma padaryti. Dabar Liietuva patiria ataką. Tai apie tai reikia sprendimų“, - sakė ji.

„Dabar mūsų tikslas yra kontroliuoti sieną, yra išmaniosios technologijos, fiziniai barjerai, tą padarysime. Tai yra aktualu ne tik nelegalio migracijos temoje, tai yra aktualu narkotikų kontrabandos, ginklų temoje, manau tai išspręsime“, - sakė A. Armonaitė.

Siūlomų sprendimų nedetalizuoja

Kol kas ministrai nekalba apie rengiamus sprendimus, siekiant geriau apsaugoti valstybės sieną. Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė irgi tepasakė, kad Seimo nariai turi būti pasiruošę, jeigu reikės rinktis į neilinę sesiją, tačiau siūlomų sprendimų pobūdžio nedetalizavo.

„Manau, kad mes rasime sprendimus, kurie padės mums suvaldyti hibridinę ataką. Jie matyt artimiausiu metu bus pristatyti, ir aš labai tikiuosi, kad jiems bus pritarta. (…) Esant šiai situacijai, visų politikų ir sprendimų priėmėjų pareiga yra būti pasirengus, nes yra ekstremali situacija, prieš Lietuvą yra vykdoma hibridinė ataka, ir tikrai nėra metas atostogoms“, - kalbėjo A. Bilotaitė.

Kartu ministrė pažymėjo, kad esant poreikiui gali būti pasitelkta ir didesnės kariuomenės pajėgos situacijai suvaldyti.

© DELFI / Josvydas Elinskas

Mes siekiame užtikrinti, kad būtų maksimalios kariuomenės pajėgos, užtikrinant saugumą. Jeigu reikės, mes pasitelksime dar didesnėmis pajėgomis“, - sakė A. Bilotaitė.

Kalbėdama apie geresnes migrantų gyvenimo sąlygas Lietuvoje, ministrė sakė, kad gali būti diskutuojama apie moteris, kurios laukiasi arba turi mažamečių vaikų.

„Pirmiausia, jiems turėtų būti patogesnės sąlygos sudarytos, bet ne šitiems jauniems vyrams, kurie tikrai žinojo, kur keliauja. Šiandien galime pasiūlyti tai, ką turime“, - sakė A. Bilotaitė.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas BNS sakė, kad būtina priimti įstatymų pataisas, susijusias su kariuomenės įgaliojimais ekstremaliosios situacijos laikotarpiu.

„Kariuomenei reikėtų suteikti papildomų įgaliojimų veikti ekstremalios situacijos metu padedant suvaldyti migrantų krizę“, – teigė jis.

Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas BNS atsisakė nurodyti pataisų turinį, argumentuodamas, kad pirmiausia jį nori suderinti su prezidentu Gitanu Nausėda. Jų susitikimas vyks antradienį.

„Galėsiu patikslinti, kai rytoj mes galutinai sutarsime su prezidentu“, – sakė ministras.

Be to, per neeilinę sesiją ketinama siūlyti Vyriausybei valstybinės svarbos projektu pripažinti tvoros įrengimą Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, tvirtino L. Kasčiūnas.

„Antras dalykas, bus kalbama rimtai politiškai apie fizinį barjerą. Siūlysiu penktadienį komitetui, kad šiam projektui būtų suteiktas ypatingo projekto statusas“, – sakė NSGK pirmininkas.

Pirminiais duomenimis, neeilinė Seimo sesija planuojama kitą savaitę.

Sušaukti neeilinę sesiją turi teisę Seimo valdyba arba dalis parlamentarų. Trečiadienį numatytas Seimo valdybos posėdis.

Prakalbo ir apie galimybių paso pratęsimą

„Jis šiuo metu pratęstas mėnesiui, bet jis bus pratęstas dviem mėnesiams. Toks mūsų sprendimas, kad žmonėms nereikėtų jo išsiiminėti, netgi pati siūliau pasvarstyti, ar nereikėtų apskritai atsisakyti (galiojimo laiko – BNS), bet vis dėlto yra argumentų, kad žmonių statusas keičiasi, galbūt reikės vakcinuotis dar kartą“, – žurnalistams po Vyriausybės pasitarimo pirmadienį sakė ministrė.

Pasak jos, šis sprendimas įsigalios artimiausiu metu, kai pasiruoš Registrų centras.

Anot A. Armonaitės, kol kas nenuspręsta, ar galimybių pasas bus suteikiamas tik testus atliekantiems žmonėms.

„Arba galėtų testą darytis už savo pinigus, tačiau yra žmonių, kuriems dėl medicininių priežasčių nerekomenduojama skiepytis, tai tokiems žmonėms išliktų galimybė, bet tai dar nėra sprendimai, tai tik pasitarimų lygyje“, – sakė A. Armonaitė.

Anksčiau pirmadienį ministerija teigė, kad paso galiojimo laikas nuo savaitės ilginamas iki vieno mėnesio. Pasak ministerijos, tokį sprendimą lėmė didėjantis pasiskiepijusių žmonių skaičius.

Galimybių pasą gali gauti pasiskiepiję, koronavirusu persirgę bei turintys neigiamą testo rezultatą žmonės.

Ministrų kabinetas praėjusią savaitę sutarė, jog artėjant prie 300 COVID-19 pacientų ligoninėse ribos būtų įvedami kontaktinės veiklos ribojimai neturintiems galimybių paso, išskyrus kai kurias išimtis.