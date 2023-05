Už uždarų durų – mažametės drama: mama dažnai keičia tėtukus, tai – juoda meilė ir juodas seksas

„Mergaitės pirminė seksualinio gyvenimo patirtis išsikreipė visam gyvenimui“, – su mažamete daugybę kartų bendravę specialistai teigia, kad ji padarinius jaus ir ateityje, galbūt – net visą gyvenimą.

Ne ką mažiau šokiruoja ir tai, kokius kryžiaus kelius turėjo nueiti prokurorai, kad dėl mažametės tvirkinimo būtų nuteista šios motina ir vienas jos sekso partnerių, anksčiau teistas jau du kartus, – nors daugybė pedagogų, psichologų ir net ilgametę patirtį turinčių ekspertų teigė, jog jiems nekyla abejonių, kad mergaitė yra patyrusi seksualinę prievartą, baudžiamąją bylą nagrinėjusi teisėja Rasa Stonkuvienė nusprendė, jog specialistams aplinkybės apie galimą mergaitės tvirkinimą buvo žinomos tik iš nukentėjusiosios pasakojimų ir elgesio, jie patys savo akimis to nematė, todėl jeigu motina su savo meilužiais ir lytiškai santykiaudavo, tai jų veiksmuose esą nebuvo tyčios.

O tyčia, anot teismo, yra būtinasis požymis norint priimti apkaltinamąįj nuosprendį, todėl mažametės motina ir jos sekso partneris buvo išteisinti dėl tvirkinimo, kai mergaitės akivaizdoje nenustatytą skaičių lytiškai santykiavo bei kitais būdais tenkino lytinę aistrą.

Prokurorė prašė ištaisyti siaubingą klaidą

R. Stonkuvienės priimtas išteisinamasis nuosprendis kaip reikiant šokiravo prokurorus – valstybinį kaltinimą palaikiusi prokurorė Jūratė Pocienė stebėjosi, kad baudžiamąją bylą nagrinėjusi teisėja patikėjo seksualinį smurtą patyrusios mergaitės motina ir jos sugyventiniu, kurie kaltę neigė, o ne specialistais ir ekspertais, kuriems nekilo abejonių, jog artimoje aplinkoje mažametė nėra apsaugota nuo savo amžiaus neatitinkančio seksualinio turinio.

„Teismas bylos įrodymus vertino netinkamai, atsietai vienas nuo kito, iš esmės selektyviai atrinkdamas tik kaltinamiesiems naudingus duomenis ir nevertindamas byloje surinktų įrodymo viseto, kaip to reikalauja baudžiamojo proceso įstatymai“, – pažymėjo prokurorė J. Pocienė.

Ir ji buvo teisi – prokurorės apeliacinį skundą išnagrinėję aukštesnio teismo teisėjai konstatavo, kad net nekyla abejonių, jog motina su savo sugyventiniu tvirkino mažametę mergaitę. Tuo metu, kai buvo apklausiama pas ekspertus, jai tebuvo 13 metų, todėl motinos seksualinius žaidimus su atsitiktiniais vyrais ji savo namuose galėjo matyti apie dvejus metus, o pirmą kartą tai galėjo įvykti tuomet, kai jai buvo sukakę vos 11 metų.

Kaip pažymėjo teisėjos Dalios Kursevičienės pirmininkaujama kolegija, motina ir jos sugyventinis savo veiksmais sužadino mergaitės per ankstyvą domėjimąsi lytinėmis funkcijomis, lytiniais santykiais, nesveiką, iškreiptą tarp lyčių įsivaizdavimą bei padarė sutrikimą – seksualizuotą elgesį.

Apie tai, kad tuo metu vos 13 metų sulaukusi mergaitė, kuriai nuo mažens buvo diagnozuotas sunkus protinis atsilikimas su reikšmingais elgesio sutrikimais, reikalaujančiais dėmesio ir gydymo, gali patirti seksualinį smurtą, pavojaus signalus pirmieji ėmė siųsti mokyklos, kurioje mažametė mokėsi, auklėtojai ir socialiniai darbuotojai. Vėliau mergaitė buvo perkelta į specialius globos namus, kuriuose stebimi seksualinę prievartą patyrę vaikai, – čia siaubingi įtarimai pasitvirtino.

„Vertinimo metu išryškėjo didelis mergaitės susirūpinimas su lytiškumu susijusiomis temomis, seksualinė tema dominuoja mergaitės žaidimuose, į seksualinio turinio žaidimus įtraukiami netgi jokiomis lytinėmis charakteristikomis nepasižymintys daiktai, dėliodama dėliones su žmogaus kūnu mažametė ypač domisi lyties organų sritimi, atskiria lytis pagal esminius požymius, atsiskleidžia, kad ji turi detalių, brandą viršijančių žinių apie lytinius santykius“, – specialistų išvadoje pažymėta, kad tam tikri mergaitės pasisakymai leidžia kelti prielaidą, jog artimoje aplinkoje ji negali būti apsaugota nuo amžiaus neatitinkančio seksualinio turinio.

Mergaitė atvėrė širdį: „darė seksą“

Kai dėl galimo mažametės seksualinio tvirkinimo policijoje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, mergaitė buvo apgyvendinta globos namuose ir, dalyvaujant psichologei, apklausta pas ikiteisminio tyrimo teisėją. Jos apklausa išties šokiruoja: mažametė papasakojo, ką ilgą laiką matė savo namuose.

Šios apklausos metu ji prisipažino, kad motina jai draudžia kalbėti „apie dėdę“ – jis yra šios sugyventinis, su kuriuo ji gyveno apie 2 mėnesius.

„Pamačiusi jo nuotrauką mergaitė ėmė ją bučiuoti ir pasakė, kad tai yra jos, o ne mamos draugas“, – cituojama baudžiamosios bylos dokumentuose.

Maža to, bučiuodama šią nuotrauką mergaitė ėmė kalbėti, kad „jis nori jos, nori daryti seksą“.

„Žiūrėdama į šią nuotrauką mergaitė sakė, kad jis „daro seksą, juoda meilė, juodas seksas“, o paskui sudėjusi mamos ir jos sugyventinio nuotraukas, sakė, kad jie ant grindų „daro seksą“, o ji tuo metu nemiega ir viską mato“, – ikiteisminio tyrimo metu cituojami mažametės apklausos duomenys.

Be to, mergaitė prisipažino, kad daugybę kartų „matė seksą, bet bijo apie tai kalbėti“, o paklausta, kas yra šeima, ji nė nesudvejojusi šūktelėjo, kad tai tie žmonės, kurie „seksą daro“, jai tai patinka stebėti.

„Nesakyk (motinos sugyventiniui – Delfi.lt), kas seksą darė! Mama bars! Aš bijau“, – dokumentuose nurodoma, kad akivaizdu, jog mergaitės motina, suvokdama savo mažametės dukters seksualizuoto elgesio priežastis, bandė ją taip paveikti, kad ši kitiems asmenims nepasakotų apie stebėtus seksualinio pobūdžio veiksmus.

Asociatyvi nuotrauka Shutterstock

„Mama dažnai keičia tėtukus“, – nė kiek nesikuklindama mergaitė psichologams papasakojo tokių dalykų, kuriuos gali žinoti tik daugybę kartų matęs atliekamus seksualinio pobūdžio veiksmus.

Ekspertų teigimu, į mergaitės atmintį yra įstrigę daugybė detalių – jeigu ji tai būtų mačiusi tik fragmentiškai, tokios gausos detalių nebūtų įsiminusi ir išmokusi bei taip tiksliai gebėjusi atkartoti seksualinių poreikių tenkinimo judesius.

Be to, jie pažymėjo, mergaitė dėl nusikalstamų savo motinos ir jos sugyventinio veiksmų patyrė ne tik stiprius neigiamus išgyvenimus, įtampą, nerimą, iš esmės jos pirminė seksualinio gyvenimo patirtis išsikreipė visam gyvenimui ir tapo neigiama – jai bus reikalinga specialistų pagalba, o atsižvelgiant į nukentėjusiajai būdingus fizinės ir psichinės raidos ypatumus, socialinę brandą, greičiausiai ji pasekmes jaus ir ateityje. Galbūt net visą gyvenimą.

Motina net nejautė kaltės: prisižiūrėjo per televiziją

Tuo metu baudžiamojon atsakomybėn dėl tvirkinimo patraukta mergaitės motina ir jos sugyventinis, kurie lytiškai santykiaudavo mažametės akivaizdoje, tikino, jog ši kalba netiesą – jie tikino, kad mergaitės akivaizdoje niekada lytiškai nesantykiavo ir lytinės aistros net kai dukra miegodavo, netenkindavo.

„Mes intymius santykius turėjome bendro naudojimo dušinėje, kuri yra įrengta išėjus iš kambario prie tualeto“, – sakė motina. Jai antrino šios sugyventinis: „Tuo metu mergaitė žiūrėdavo televizorių ir neužeidavo į dušinę.“

Iš kur dukra tiek daug žino apie lytinius santykius, motina negalėjo nurodyti, tačiau užsiminė, jog ši esą galėjo prisifantazuoti, nes nuo mažens turi protinę negalią.

„Po skyrybų jokių santykių ir pažinčių su kitais vyrais neužmezgiau, bute gyvenau tik su dukra, ji tokių dalykų, apie kokius kalba, negalėjo matyti – dieną tai darydavome tualete, vonioje, naktį taip pat eidavome į tualetą“, – tikino ji.

Be to, motina pažymėjo, kad jos mažametė dukra vaizdų, apie kuriuos pasakoja, galėjo matyti per televizorių arba internete.

Tačiau tokius jos teiginius kategoriškai paneigė ne tik mažametė, kalbėjusi, kaip „mama daro seksą“, bet ir su šia bendravę specialistai – jų teigimu, vos 13 metų mergaitė dėl negalios nemoka nei skaityti, nei rašyti, nepažįsta raidžių, todėl savarankiškai internete net negalėtų susirasti puslapių, kuriuose demonstruojama pornografinio turinio medžiaga.

Be to, ekspertai nurodė, kad, nors mergaitė ir pasižymi padidintu polinkiu fantazuoti, pasireiškiančiu nepakankamu gebėjimu atskirti prisiminimus apie realiai praeityje įvykusius įvykius nuo vaizduotės, tačiau ji negali fantazuoti apie dalykus, kurių niekada nebuvo suvokusi ir realiai patyrusi.

Į jų išvadas atsižvelgę apeliacinės instancijos teismo teisėjai pažymėjo, kad, nors ir mergaitei yra diagnozuotas sunkus protinis atsilikimas su reikšmingais elgesio sutrikimais, tačiau tai nesudaro pagrindo nesiremti jos parodymais: „Turimos žinios neatitinka jos amžiaus, be to, kaip patvirtino ekspertė, melui reikia aukštesnio intelektinio gebėjimo.“

Teisėjai taip pat suabejojo motinos bei šios meilužio teiginiais, kad mergaitė seksualinius veiksmus galėjo stebėti per televizorių ar internete.

Asociatyvi nuotrauka Shutterstock

„Nėra pagrindo tikėti, kad nukentėjusioji, nemokėdama skaityti ir rašyti, galėjo surasti tokias laidas ar įrašus apie seksualinius veiksmus ir juos stebėti per televizorių ar internete“, – pabrėžė apkaltinamąjį nuosprendį priėmę teisėjai.

Už grotų nesodins – liepė keisti elgesį

„Akivaizdu, kad nukentėjusioji tikrai ne vieną kartą matė nusikalstamą kaltinamųjų elgesį jos atžvilgiu, nes įsiminė daug detalių, o jei ji tai būtų mačiusi tik fragmentiškai, nebūtų įsiminusi tiek detalių ir jas išmokusi bei taip tiksliai gebėjusi atkartoti seksualinių poreikių tenkinimo judesius, – nurodė teisėjos D. Kursevičienės pirmininkaujama kolegija. – Mergaitei būdingas seksualizuotas elgesys, vieša masturbacija bei amžiaus ir brandos neatitinkančios žinios apie seksualinį santykiavimą, vertintina kaip patirtos seksualinės prievartos požymiai.“

Teismas pritarė ir skundą pateikusios prokurorės J. Pocienės argumentams, kad mergaitės motina, aiškiai suvokdama savo dukters seksualizuoto elgesio priežastis, bandė šią mažametę paveikti taip, jog ši kitiems asmenims nepasakotų apie stebėtus seksualinio pobūdžio veiksmus.

„Darytina išvada, jog priešingai nei nurodoma pirmosios instancijos teismo nuosprendyje, byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad motina ir jos sugyventinis suvokė, jog atlieka tvirkinamuosius veiksmus jaunesnio nei šešiolikos metų asmens atžvilgiu, atliko tokius veiksmus ir norėjo taip veikti“, – nusprendė teismas.

Už tai, kad tvirkino mažametę mergaitę nei motina, nei šios meilužis už grotų nesės: teismas jiems skyrė švelniausią baudžiamojo įstatymo sankcijoje numatytą bausmę – laisvės apribojimą 1 metams 2 mėnesiams. Pirmuosius 6 bausmės mėnesius nuteistieji įpareigoti dalyvauti elgesio pataisos programoje.

Pasak teismo, baudžiamasis įstatymas saugo vaikų seksualinį neliečiamumą – jiems užtikrinamas saugumas nuo pernelyg ankstyvo seksualinio poveikio, galinčio pakenkti jo normaliam psichiniam ir fiziniam vystymuisi, seksualiniai veiksmai prieš mažamečius turi labai neigiamą poveikį jų psichikai ir vystymuisi.

Šioje byloje buvo pareikštas ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo nukentėjusiai mergaitei – buvo prašoma priteisti 3 tūkstančių eurų atlyginimą. Teismas ieškinį patenkino ir nusprendė, kad šią sumą solidariai turės sumokėti abu nuteistieji. Šiuo metu mergaitė su motina negyvena, per apklausą ji nurodė, kad jai gerai ir globos namuose, kur ja yra rūpinamasi.