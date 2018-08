Vyriausiosios tarnybinės etikos komisija (VTEK) šią savaitę konstatavo, kad „Agrokoncerno“ advokato Evaldo Valčiuko sutuoktinė, VRK narė Jonė Valčiukienė pažeidė įstatymą nedeklaravusi vyro ryšių ir priimdama su koncernu susijusius sprendimus. Konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė kreipėsi į R. Karbauskį, reikalaudama „priimti sprendimą nedelsiant atšaukti J. Valčiukienę iš VRK, kaip pažeidusią Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, o tuo pačiu ir sulaužiusią nario priesaiką“. Susiję straipsniai: Reikalauja, kad Karbauskis nedelsiant atšauktų Valčiukienę iš VRK „Agrokoncerno“ advokato sutuoktinė VRK narė Jonė Valčiukienė pažeidė įstatymą „Konservatoriai savo pareiškimais, manytina, kerštauja už tai, jog LVŽS iniciatyva visuomenei tapo žinomi gėdingi jų deleguoto VRK atstovo biografijos faktai“, – į konservatorių kreipimąsi reaguoja R. Karbauskis. Jo komentarą BNS perdavė partijos vadovo atstovė Dalia Vencevičienė. „Valstiečiai“ kaltindami pateikus klaidingus duomenis apie išsilavinimą baigiantis pavasario sesijai bandė atstatydinti iš komisijos Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų deleguotą Vilių Semešką, bet tam balsų nepakako. Opozicija šią nepasitikėjimo procedūrą sakė esant kerštu V. Semeškai už principingą poziciją VRK atliekant tyrimus, susijusius su „valstiečiais“. Komentuodamas VTEK sprendimą dėl J. Valčiukienės „valstiečių“ vadovas taip pat sako turintis žinių, kad VRK narė skųs jį teismui. Jonė Valčiukienė DELFI / Karolina Pansevič „Šis precedento neturintis VTEK sprendimas liečia ir advokatų bendruomenę, yra susijęs su advokato ir kliento santykiu, kurį gina šalies įstatymai: J. Valčiukienės sutuoktinis, kurio sudarytos sutarties ji nenurodė Privačių interesų deklaracijoje, yra advokatas ir sutartys su juo sudarytos būtent kaip su advokatu“, – sakė R. Karbauskis. Tyrime dėl J. Valčiukienės VTEK aiškinosi pranešime nurodytą informaciją, jog VRK narė nėra deklaravusi, kad jos sutuoktiniui yra perleistos neturtinės „Agrokoncerno“ akcininko teisės. Taip pat pranešta, jog J. Valčiukienė vasario pabaigoje dalyvavo VRK posėdyje, kur buvo svarstomas klausimas dėl „Agrokoncerno“ paramos teikimo. Pati J. Valčiukienė sako nemananti, kad pažeidė įstatymus, ir žada sprendimą skųsti. 15min.lt skelbė, kad LVŽS pirmininkas Ramūnas Karbauskis J. Valčiukienės vyrui E. Valčiukui yra perleidęs neturtines „Agrokoncerno“, taip pat įmonės „Naisių vasara“ valdymo teises. Jis yra vienas advokatų bendrijos „Leximum“ partnerių, pati J. Valčiukienė čia dirba advokato padėjėja ir, kaip vasarį teigė 15min.lt, galėjo teikti teisines paslaugas R. Karbauskio valdytai įmonei „Naisių vasara“ jos likvidavimo procese, tačiau to nedeklaravo. Ji taip pat nebuvo nurodžiusi, kad jos vyras E. Valčiukas turi sutartį su LVŽS. J. Valčiukienės privačių interesų deklaracijoje iš tiesų yra nurodyta jos ir vyro darbovietė – J. Valčiukienė teigia tai deklaravusi iškart, kai tik pradėjo eiti pareigas VRK. VTEK šio epizodo netyrė. Ji pabrėžė išsamiai išdėsčiusi argumentus, kodėl nenusišalino svarstant kai kuriuos klausimus dėl R. Karbauskio ir „Agrokoncerno“. VRK sprendžiant laikraščio „Naisių žemė“ klausimą, kai VRK leidinyje nenustatė politinės reklamos požymių, J. Valčiukienė sako nenusišalinusi, nes, jos nuomone, „Agrokoncerno“ savininkas R. Karbauskis tyrime figūravo ne kaip įmonės akcininkas, o kaip LVŽS vadovas. Tuo metu komisijai tvirtinant išvadą dėl „Naisių vasaros“ ji teigė nedalyvavusi.

