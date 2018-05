Ketvirtadienį Seimas po pateikimo pritarė atitinkamai Administracinių nusižengimų kodekso pataisai. Už ją balsavo 41 Seimo narys, prieš buvo dešimt, susilaikė 25 parlamentarai. Papildyti kodeksą pasiūlė grupė parlamentarų iš opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos. „Akivaizdu, kad šitas simbolis jau kelerius metus yra tapęs Rusijos imperializmo simboliu“, – pristatydamas projektą teigė vienas iš jo autorių Laurynas Kasčiūnas. Anot jo, jau kurį laiką šis simbolis kursto neapykantą, nesantaiką, todėl siūloma jo naudojimą riboti kaip kitus nacistinius ir komunistinis simbolis. Pagal projektą, už dvispalvės juodai oranžinės Georgijaus (Šv. Jurgio) juostų platinimą, naudojimą susirinkimuose ar kituose masiniuose renginiuose arba kitokį demonstravimą būtų baudžiama nuo 150 iki 300 eurų. Anot projekto autorių, nors pagal tikrąją reikšmę Georgijaus juostos naudojamos ir priminti apie Sovietų Sąjungos pergalę prieš nacistinę Vokietiją Antrajame pasauliniame kare, ir pagerbti jame dalyvavusius sovietų karius, Lietuva neturi ko švęsti, nes jai šio karo pabaiga atnešė 50 metų trukusią Sovietų Sąjungos okupaciją, tremtis. Konservatoriaus Arvydo Anušausko teigimu, minėtos juostelės tapo Rusijos agresijos simboliu. „Mes išsigalvojame daugiau priešų negu, ko gero, ir kenkia ta juostelė. Kiek mačiau, labiausiai pagyvenę žmonės 70 metų, gal 80, 90 metų nešioja tą juostelę. Ar tikrai mes dabar vaikščiosime, ieškosime ir tuos žmones bausime. Tie žmonės, kurie kariavo, gal kitaip suvokia tą gyvenimą, tą pasaulį ir mes dabar bandysime tą jų mąstyseną perlenkti?“ – stebėjosi „tvarkietis“ Algimantas Dumbrava. Socialdemokratas Algirdas Sysas klausė, kokią kitą spalvą ketinama uždrausti. „Gal paprasčiausiai reikėtų uždrausti Rusiją ir būtų padėti visi taškai, ir daugiau nieko nedarytume“, – ironizavo jis. L. Kasčiūno teigimu, Georgijaus juostelės išplito 2005 metais, kai Kremlius pradėjo aktyvesnę priešišką politiką kaimynų atžvilgiu. Toliau projektą svarstys Seimo komitetai ir komisijos. Prie jo grįžti parlamentas planuoja per rudens sesiją.

