Už galvų griebiasi net rusai: ką reikštų žinios apie ukrainiečių nuskandintą kreiserį „Moskva“ patvirtinimas

Karas Ukrainoje Rusijai, regis, toliau „vyksta pagal planą“. Milžiniški sausumos ir oro pajėgų nuostoliai, gėdingas pasitraukimas nuo Kyjivo, kurį planuota paimti pirmosiomis karo dienomis šią Kremliaus „specialią operaciją“ pavertė jau trečią mėnesį vykstančia nesėkmių kampanija.

Iki šiol tik Rusijos laivynui buvo pavykę išvengti tokių katastrofiškų nuostolių, nors dar kovo pabaigoje ir jis patyrė pažeminimą, kai rusų užimtame ir kontroliuojamame Berdiansko uoste per ukrainiečių balistinės raketos „Točka-U“ ataką buvo sunaikintas didysis jūrų desanto laivas „Saratov“ ir kad du kiti „Ropucha“ klasės laivai buvo apgadinti ir rūkstantys sugebėjo skubiai palikti uostą.

Here is the impact of a Ukrainian Tochka-U with cluster munitions warhead impacting the Berdyansk port in southern Ukraine, likely targeting Russian ships there, a few weeks ago. Notice you can see multiple explosions and then the airframe falling at 0:09 pic.twitter.com/dCfOh0aZxA