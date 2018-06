Merui taip pat siūloma atimti teisę būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybės institucijų ir įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų pareigas trejiems metams. Tuo metu bylą dėl prekybos poveikiu prokuratūra siūlo nutraukti, nes sueina patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas. Anot Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT), kaltinimai A. Katinui ir buvusiai tuometinio ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus sekretoriato vadovė Džuljetai Žiugždienei susiję su vienos bendrovės atliktu privataus gyvenamojo namo remontu. Kaltinamojo akto duomenimis, 2014 m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais, A. Katinas, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi ir siekdamas asmeninės naudos – Dž. Žiugždienės, kaip ministro pirmininko sekretoriato vadovės palankumo ateityje, pareikalavo, kad bendrovė „Utenos melioracija“ neatlygintinai suremontuotų Dž. Žiugždienei ir jos dukrai priklausantį privatų gyvenamąjį namą, esantį Utenos rajone. Atliktų remonto darbų kaina siekia daugiau nei 6,5 tūkst. eurų. Šią sumą prokuratūra prašo konfiskuoti iš Dž. Žiugždienės. Susiję straipsniai: Klausk teisininko: ar nusikaltėlis gali sužinoti liudytojo duomenis? Klausk teisininko: ar nėščią moterį sumušęs vyras gali būti atleistas nuo atsakomybės? Mero advokatas Linas Kuprusevičius BNS sakė, kad teismo prašo visiško išteisinimo pagal abu kaltinimus. „Kaltinimas, kad jis reikalavo suremontuoti neatlygintinai namą, o visi apklausti proceso dalyviai sako, kad jų niekas nieko nereikalavo. Ir yra slaptas įrašas tarp bendrovės direktoriaus ir darbuotojo, kur pats bendrovės direktorius įraše sako: „man buvo prašymas“. Jis keturis kartus pakartoja savo pavaldiniui, kad buvo prašymas, o A. Katinas kaltinamas, kad pareikalavo. Prašyti galima daug ko, o reikalavimas yra neteisėtumo požymis“ , – BNS sakė mero advokatas. Pasak jo, pasitaiko, kad meras, pavyzdžiui, prašo verslininkų neatlygintinai suremontuoti namą po gaisro, tačiau bylos dėl to nekeliamos. Advokatas L. Kuprusevičius sako, kad šioje byloje pasigenda logikos. „Galima teisti žmones, kai yra už ką teisti, o ne kai reikia galvoti, už ką teisti. Aš būdamas prokuroru, tokių bylų nesiųsčiau į teismą. Nė vienas asmuo apklaustas nepatvirtina, o objektyvūs įrodymai – įrašai – kaltinimus paneigia. Darbuotojus, statybininkus apklausėme – kokius vinis kalė, kokius klijus klijavo. Buvo daug betikslių liudytojų, kurie pardavė medžiagą, šiferį, visiškai nesusiję su kaltinimu,“– BNS teigė L. Kuprusevičius. Išteisinimo tikisi ir pats meras, jis sako, kad dėl specialiųjų tarnybų sekimo jaučiasi nesaugus ir dėl savo bylos ketina kreiptis į Seimo specialiąją komisiją. „Mano galva, nėra nė vieno įkalčio. Kažkokie įrodymai teisinėje valstybėje turi būti. „Siekė palankumo“ – apie ką čia kalba? Apie meilę?“,– prokuratūros kaltinimais BNS stebėjosi A. Katinas. Buvusiai sekretoriato vadovei prašo 20,7 tūkst. eurų baudą Buvusią tuometinio ministro pirmininko A. Butkevičiaus sekretoriato vadovę Dž. Žiugždienę prašoma pripažinti kalta dėl piktnaudžiavimo, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo, dokumento klastojimo. Prokuratūros vertinimu, byla dėl turto iššvaistymo Dž. Šiugždienei turi būti nutraukta dėl senaties, o už kitus nusikaltimus turi būti skiriama 20,7 tūkst. eurų. Dž. Žiugždienė kaltinama, kad siekdama nuslėpti nusikalstamu būdu gautą turtą, atgaline data parengė netikrą dokumentą – prašymą suremontuoti jos namo stogą ir pakeisti lauko duris, kurį pateikė bendrovei „Utenos melioracija“. Moteris kaltinta ir tuo, kad piktnaudžiaudama tarnyba iššvaistė Vyriausybės kanceliarijos turtą – esą atsidėkodama už jos gyvenamojo namo remonto darbų priežiūrą vienam Utenos rajono savivaldybės darbuotojui 2014 metų kovo mėnesį perdavė neatlygintinai Vyriausybės reprezentacijai skirtą vyrišką šveicarišką laikrodį su logotipu „Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas“. Dėl pastarojo kaltinimo prašoma bylą nutraukti, nes 2017 metų kovo mėnesį suėjo baudžiamosios atsakomybės senaties terminas. Dž. Šiugždienės advokatas Mindaugas Dūda taip pat mano, kad jo klientė turi būti išteisinta pagal visus kaltinimus, o laikrodis jai buvo dovanotas. „Jeigu tau padovanojo daiktą, tai su juo gali daryti ką nori: nori parduodi, nori padeda ant stalo ir grožiesi, nori ant dešinės rankos nešioji, nori – ant kairės. Niekas pretenzijų nereiškia, tik prokuratūra mato baubą. Remontas buvo padarytas ir apmokėtas, kur problema? Niekada nė su kuo nebuvo kalbos apie nemokamą remontavimą“, – BNS sakė Dž. Šiugždienės gynėjas M. Dūda. Jo teigimu, nė vienas liudytojas nepatvirtino, kad buvo kalbų apie nemokamą darbą. Ši byla teismui buvo perduota 2017 metų vasarį, pradėta nagrinėti gegužę. Trečiadienį paskutiniojo žodžio teisė buvo suteikta A. Katinui. Kitas bylos posėdis vyks rugsėjo 11 dieną, tada žodis bus suteiktas Dž. Šiugždinienei. Vėliau teismas skelbs nuosprendį. A. Katinas byloje minimų įvykių metu priklausė Socialdemokratų partijai. 2015 metų spalį, pareiškus įtarimus, jis narystę sustabdė.

