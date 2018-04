„Būti partijos pirmininku man nėra naujas dalykas, aš jau prisivalgiau šios duonos iki ausų. Pabūti ir pasipuikuoti šiam poste manęs ši perspektyva nežavi. (...) Jaučiu, kad ir aš privalau atiduoti duoklę šiai valstybei – štai kas knibžda širdyje“, – į partiečius kreipėsi V. Uspaskichas. Pristatydamas programą jis teigė, kad balsuodami už jį, partiečiai įsipareigoja prisidėti savo darbu prie partijos veiklos vardan Tėvynės. „Mūsų partija turi pasiūlyti visuomenei tokią programą, kad ji suteiktų naują proveržį visai valstybei, programą, kuri būtų suprantama visai valstybei, už kurią kiekvienas iš jūsų turi pasirašyti krauju ir guldyti galvą“, – teigė jis. Susiję straipsniai: Darbo partija rinks pirmininką, tarp kandidatų – Viktoras Uspaskichas Vytautas Radžvilas. Išdavusieji laisvę V. Uspaskichas kaip didžiąsias problemas įvardijo emigraciją, pajamų nelygybę, ir kalbėjo, kad valdžia turi prisiimti atsakomybę sprendžiant šias bėdas. „Esu įsitikinęs, kad nėra laiko rietenoms tarp partijų ir valdžių. Visi partijų politikai turi apjungti jėgas sprendžiant šias problemas. Taip, mes padarėme nemažai klaidų, bet svarbu iš jų mokytis. (...) Taip, yra poreikis atsiprašyti mūsų rinkėjų, kurie dėjo į mus vilčių, o mes ne visada galėjome pateisinti jų lūkesčius. Bet mes nieko nepadarėme, kas galėjo pabloginti jų gyvenimą, atvirkščiai - mes darėme daug, bet ne viską, kas galėjo pagerinti jų gyvenimą“, – kalbėjo kandidatas į „darbiečių“ pirmininkus. Jis ragino partijas orientuotis ne į balsų skaičių ir teigė, kad Darbo partija yra pasiruošusi dirbti su esamais valdančiaisiais. „Mes esame pasiruošę dirbti su dabartine valdžia, naudojant savo patirtį ir kompetenciją“, – sakė V. Uspaskichas. „Mes siūlome visoms partijos ir visiems politikams: neieškoti priekabų vieni kitiems, nes nėra laiko, nesivaržyti kaip olimpiadoje, kas pirmas, kas vienas kitą apipils purvu“, – kalbėjo jis. Jis taip pat žadėjo, kad „darbiečiai“ rems to vertus kandidatus miesto merų ir prezidento rinkimuose, nežiūrėdami jų partinės priklausomybės. Iki posėdžio į partijos pirmininkus be buvusio „darbiečių“ vadovo, partijos garbės pirmininko europarlamentaro V. Uspaskicho taip pat iškelti dabartinis laikinasis vadovas Šarūnas Birutis, parlamentaras Valentinas Bukauskas. Š. Birutis atsisakė kandidatuoti į pirmininkus atsisakė bei išreiškė palaikymą V. Uspaskichui. „Šiandien aš nekandidatuosiu į partijos pirmininkus. Matau labai aiškiai ir vienareikšmiškai vieną labai stiprų lyderį, kuris šiai dienai yra vienintelis galintis ir turintis kartu su mumis pakeli Darbo partiją į ten, kur ji ir turi būti. (...) Tai yra V. Uspaskich ir todėl atsiimu savo kandidatūrą ir linkiu jam sėkmės“, – pranešė Š. Birutis. V. Bukauskas taip pat pranešė kandidatūrą atsiimantis. „Aš puikiai suprantu, kad negali būti du lyderiai. Turi būti vienas lyderis ir visa komanda turi dirbti vienam lyderiui, kad galėtų įgyvendinti iškeltus siekius. (...) Savo balsą, kas norėjote, duodu jums, Viktorai“, – pranešė V. Bukaskas. Daugiau norinčių pretenduoti į partijos lyderius neatsirado. Partija suvažiavime rinks pirmininką, jo pavaduotojus, prezidiumą, tarybą. Darbo partija rinkimuose į Seimą daugiamandatėje apygardoje 2016 metais neperžengė reikalingo 5 proc. balsų barjero. Du atstovai išrinkti vienmandatėse apygardose.











