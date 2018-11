„Aš, kaip ir sakiau, remsiu kitą kandidatą, jei tai bus skaidrūs, teisingi, orūs rinkimai“, - žurnalistams sakė Vilniaus savivaldybėje su žmona balsavęs V. Ušackas. Jis patvirtino, kad jo rėmėjai, stebėję rinkimus, kai kuriose vietose naktį budėjo prie balsadėžių. Anot V. Ušacko, tai daryta pačių stebėtojų iniciatyva, nes yra gauti keli skundai apie galimus klastojimus. „Žmonės nori apsaugoti demokratijos šventę, jie nusprendė budėti, manau, tai labai gražu, kad dalyvaujam rinkimuose, sergam už skaidrų procesą ir tai labai natūralu“, - kalbėjo V. Ušackas. Susiję straipsniai: Sekmadienį paaiškės, kuris iš dviejų kandidatų atstovaus konservatoriams prezidento rinkimuose Įtampa TS-LKD rinkimuose: Ušacko rėmėjai prie balsadėžių budės visą naktį Jis kartojo, kad partijos vadovybė protegavo I. Šimonytę, o klausiamas, ar pasitiki šiais partijos rinkimais, teigė tikįs laisvu žmonių pasirinkimu. „Aš tikiu, kad laisvas žmogus ateis ir balsuos pagal savo širdį ir pagal savo sąžinę, ir ne pagal tai, kaip nurodė kažkas iš viršaus“, - kalbėjo V. Ušackas. Jis tuo pačiu teigė sveikinantis pačią plačių ir atvirų partijos kandidato į prezidentus rinkimų iniciatyvą, įtraukiant ne tik partijos narius, bet ir nepartinius žmones. Sekmadienį balsavimo rezultatų V. Ušackas patvirtino lauksiantis su šeima ir draugais atskirai, ne partijos sekretoriato organizuotame renginyje. Sekmadienį konservatoriai ir jų rėmėjai toliau balsuoja ir sprendžia, kuris iš dviejų - Seimo narė buvusi finansų ministrė I. Šimonytė, ar buvęs diplomatas V. Ušackas bus keliamas partijos kandidatu būsimuose šalies vadovo rinkimuose kitų metų gegužę. Pirmąją TS-LKD kandidatų į prezidentus atrankos dieną balsavo 10 tūkstančių partijos narių ir jai nepriklausančių rinkėjų. TS-LKD sekretoriato duomenimis, pirminiuose rinkimuose šeštadienį balsavo 25 proc. (3816) konservatorių ir beveik 35 proc. (6326) balsavimui besiregistravusių partijai nepriklausančių gyventojų. Aktyviausiai balsuota Trakuose, Kelmėje, Biržuose, Skuode, Panevėžy. Pirminių rinkimų balsavime dalyvauti registravosi daugiau nei 19 tūkst. nepartinių žmonių, po besiregistravusių patikros teisę balsuoti turės 18 tūkst. 259. Kandidatą į prezidentus renka ir daugiau nei 14 tūkst. konservatorių partijos narių, jiems atskiros registracijos nereikėjo. Partijos pirminių rinkimų rezultatus vėliau tvirtins TS-LKD taryba. Savaitgalį vykstančiame balsavime partijos nariai taip pat reitinguoja kandidatų savivaldos tarybų rinkimuose sąrašus, taip pat – kandidatų į Europos parlamentą sąrašus. Panevėžyje tuo pačiu vyksta partijos kandidato į merus atranka, kurioje gali balsuoti ir nepartiniai asmenys.

