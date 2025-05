Ušackas: Putinas turi auksinę akciją

JAV prezidentas Donaldas Trumpas per pirmąsias savo antrosios kadencijos 100 dienų padarė daugiau nei bet kas per NATO egzistavimo 76 metus – jis iš geopolitinio letargo miego pabudino Europos lyderius. Ryškiausiai per tas 100 dienų išsiskyrė D. Trumpo pastangos pabaigti karą Ukrainoje. Ir nors to pasiekti dar nepavyko, ekspertai įsitikinę, kad šiais metais ugnis bus nutraukta, tik neaišku, kokia kaina.