Apie savo ketinimus dalyvauti šalies vadovo rinkimuose anksčiau užsiminęs, tačiau galutinio sprendimo dar nepranešęs V. Ušackas ketvirtadienį asmeninėje feisbuko paskyroje tvirtino Lietuvos žmonėms išsiuntęs du klausimus.

„Turiu du klausimus, kuriuos šiandien išsiunčiau žmonėms Lietuvoje. Jie paprasti, bet man nuoširdžiai labai svarbūs“, - rašė V. Ušackas.

Pirmuoju klausimu teiraujamasi, ar jam apskritai verta dalyvauti 2019 m. prezidento rinkimuose, o antruoju - prašo įvardinti svarbiausią problemą Lietuvoje, kurios pirmiausiai turėtų imtis šalies vadovai.

„Niekas nėra įpareigotas į šiuos laiškus atsakyti, todėl kiekvienas atsakymas man bus labai svarbus“, - feisbuke teigė apie prezidento rinkimus mąstantis diplomatas.

V. Ušackas savo kreipimąsi į Lietuvos žmones aiškino tuo, kad jam labai svarbu išgirsti Lietuvos piliečių nuomonę.

„Po to, kai atskiros organizacijos ir žmonės, ypač per pastarąjį mėnesį, ėmė raginti kandidatuoti valstybės prezidento rinkimuose ir pažadėjo remti, nusprendžiau, kad apsiriboti atskiromis nuomonėmis darant tokį sprendimą būtų per maža. Jos labai svarbios, bet nesuteikia progos išgirsti kuo daugiau balsų.

Kaip ir sakiau, ilgiau nei iki pirmųjų rugsėjo dienų dėl dalyvavimo prezidento rinkimuose nebesvarstysiu. Liko mažiau nei trys savaitės. Todėl šis laikas man kritiškai svarbus“, - aiškino politikas.

Prezidento rinkimai vyks kitų metų gegužę. V. Ušackas yra laikomas vienas iš realių kandidatų dalyvauti 2019 m. šalies vadovo rinkimuose.