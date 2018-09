Taip pat laidoje – 15min.lt politikos apžvalgininko Pauliaus Gritėno ir Lrytas.lt politikos apžvalgininko Vytauto Bruverio komentarai.

Pone Ušackai, jūsų kompetencija užsienio politikoje abejonių nekelia. Ar todėl jūs savo kalboje akcentavote vidaus reikalus, ar netgi labiau socialinę padėtį?

Žinote, užsienio politikai yra išvestinė iš žmonių gyvenimo, lūkesčių, vilties ir tos valios, kurią turi parodyti Lietuvos valstybė tam, kad atneštume naują proveržį, kad Lietuva turėtų tikslą, ambiciją, kurią, mano nuomone, mes praradome sulig įstojimu į Europos Sąjungą ir NATO. Mes praradome ir viltį, ir orientyrą, kur ir kodėl mes dirbame.

Taip, bet jūs jaučiate, kad jūsų stiprybės žmonėms rūpi mažiausiai, o labiausiai rūpi tai, su kuo nesate siejamas – su kasdienio gyvenimo gerėjimu?

Visų pirma noriu priminti žmonėms, kad esu lietuvis, žemaitis, man žinomi skausmai, ir kuo gyvena Lietuvos žmonės. Žinau apie socialinį neteisingumą, žinau apie susipriešinimą, neviltį, kodėl žmonės išvažiuoja iš Lietuvos. Aš tuo užsiiminėjau kaip ekspertas, subūręs įvairių ekspertų grupę, aiškindamasis ir teikdamas Lietuvos vyriausybei rekomendacijas, ką reikia daryti, kad žmonės sugrįžtų į Lietuvą, kad žmonės tikėtų, kad čia galima kurti ir gyventi, turėtų orų ir laimingą gyvenimą.

Jūsų pareiškimas dėl kandidatavimo daugeliui turbūt pasirodė kaip logiška jūsų karjeros tąsa – daugiau nei 20 m. stebiu jūsų karjerą, turbūt nuo to laiko, kai sugrįžote iš Briuselio į užsienio reikalų ministeriją ir tapote politikos departamento direktoriumi. Gali susidaryti įspūdis, kad prezidento rinkimai turbūt pastaruosius keliolika metų buvo jūsų apmąstymų objektas. Kada pradėjote rimtai svarstyti?

Tikrai buvo prieš 10 m. Jau tada buvo raginimų, kvietimų, kad aš kandidatuočiau, tame tarpe – iš labai rimtų Lietuvos politikų. Bet rimtai pradėjau galvoti prieš metus, kai priėmiau sprendimą netęsti diplomatinės tarnybos atstovaujant Europos Sąjungai, sugrįžti į Lietuvą, save išbandyti.

Matau, kad pirmiausia Lietuvos valstybės vadovo kompetencijai Lietuvos Konstitucijoje yra reikalavimas suvokti tarptautinius santykius ir jų sudėtingumą, vadovauti Lietuvos užsienio politikai ir nacionaliniam saugumui bei skirti teisėsaugos organų vadovus, ir neišvengiamai turėti savo viziją, lyderystės savybes, kurias aš, mano nuomone, turiu. Esu dėkingas likimui, kad per tuos 28 metus man buvo lemta atstovauti Lietuvai ir Europos Sąjungai sudėtingiausiuose pasaulio kraštuose nuo Amerikos iki Afganistano, nuo Didžiosios Britanijos iki Rusijos. Aš ten įgijau tikrai unikalią patirtį, kurią, jaučiu, galiu ir privalau pasidalinti su Lietuva.

Jūsų diplomatine patirtimi ir kompetencija užsienio politikoje mažai kas abejoja. Bet kuriuo atveju, siūlau pažiūrėti, ką apie jūsų kandidatūrą kalba 15min.lt ir Lrytas.lt apžvalgininkai.

P. Gritėnas: Aš sakyčiau, kad jis yra žmogus, kurio pagrindinis koziris turbūt yra jo gyvenimo aprašymas, jo diplomatinė karjera. Jis visgi turi darbo Afganistane, kaip Europos Sąjungos ambasdoriaus, patirtį. Turi patirtį kaip užsienio reikalų ministras, kaip ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tai jį skiria iš kitų kandidatų. Kita vertus, turint galvoje tai, kad prezidentas Lietuvoje dažnai matomas kaip vidaus politikos žaidėjas, Vygaudui Ušackui gali būti sudėtinga, nes vidaus politikoje jis neturi nei didelių partnerių, sąjungininkų, nei žmonių, kurie išreikštų paramą, džiaugtųsi Vygaudo Ušacko sprendimu.

Vytautas Bruveris: pagrindinis trūkumas – jis būtų iš esmės vien tik diplomatas, žmonės jį suvoktų tik kaip diplomatą, žmogų, kuris tikrai išmano reikalus, ir apskritai išmano reikalus tik užsienio politikos srityje. Matosi, kad jis pats greičiausiai suvokia šitą pavojų, matyt, neatsitiktinai ši jo pirmoji programinė kalba buvo skirta iš esmės vien tik vidaus politikai, jis tarsi siekia įtikinti, kad jis išmano viską ir išmano tuos dalykus, kurių mūsų visuomenė, aišku, nepagrįstai reikalauja iš prezidento, t.y., vidaus politikos, ekonomikos dalykai ir pan. Bet aš įsivaizduoju, kad jo įvaizdyje gali būti šis pavojus.

Antras dalykas, kurį stengsis labai akcentuoti, ir kurį stengsis primesti jo konkurentai ir visi priešininkai – prorusiškumas, kuris, mano nuomone, dabar yra daugiau tariamas, primetamas, tačiau jau labai aiškiai matosi tos pastangos jį padaryti vienu iš dviejų pagrindinių Rusijos agentų prezidento rinkimuose šalia Skvernelio. Ir trečia – jo asmeninės, kaip žmogaus ir kaip viešojo veikėjo, savybės. Jis pernelyg kostiumuotas ir lakuotas diplomatas, pernelyg sausas, ir pernelyg suvokiamas kaip sistemos, elito, išrinktųjų rato atstovas.

Pone Ušackai, nesate populiariausias Tėvynės sąjungos galimas kandidatas, daugiausia kelia Ingridą Šimonytę. Ji dar nieko nesako, vis juokauja, koks bus jos sprendimas. Jūs užbėgate už akių partijai. Kodėl?

Todėl, kad aš padariau sprendimą. Manau, kad Lietuvai reikalinga mano kompetencija. Grįžau į Lietuvą dalintis savo patirtimi, lyderystės įgūdžiais, ir manau, kad galėčiau būti geriausias Tėvynės sąjungos atstovas rinkimuose dėl Lietuvos prezidento posto.

Kodėl jūs esate tos partijos narys?

Todėl, kad išpažįstu tas vertybes: krikščioniškas vertybes, Lietuvos patriotiškumą. Kaip ir visi, esu kilęs iš Sąjūdžio, ir remiu ypatingai Gabrieliaus Landsbergio modernizavimo darbotvarkę, balsavau už jį, padėjau jo kampanijos metu. Jo atsivėrimas ir tai, kad jis pradėjo visiškai naują politinį gyvenimą Lietuvoje, atvirą konkurenciją, kviečiant, kad dalyvautų ir partiniai, ir nepartiniai, ir balsuotų ne tik partijos nariai – manau, tai yra nauja banga, naujas įkvėpimas, reikalingas Lietuvos politiniam gyvenimui.

Į partiją jūs įstojote tada, kai prezidentė pareikalavo, kad atsistatydintumėte iš užsienio reikalų ministro pareigų ir jau buvote skiriamas Europos Sąjungos ambasadoriumi ir misijos vadovu Afganistane. Kodėl stojote į partiją, kuri jūsų net negynė?

Kadangi buvau komandos žmogus, Andriaus Kubiliaus vyriausybės narys, sunkiausiais Lietuvai metais, finansinės krizės metais. Dirbome kartu, mačiau, kaip dirba mano komandos draugai, mačiau, kad mes turime bendras vertybes, sergame už Lietuvą, siekiame prisidėti prie Lietuvos ekonomikos atkūrimo, tame tarpe ir diplomatijoje, aš jaučiau ir jaučiu, kad esu šios bendruomenės narys.

Vygautas Ušackas announces his decision to stand in next May's presidential election

