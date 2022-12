„Ukrainietiškų grūdų eksportui ir iki šiol jokių teisinių ar politinių kliūčių nebuvo, jie gali vykti tiek per Lietuvą, tiek per kitus ES uostus, komercinėmis sąlygomis. Taip pat galėjo vykti ir tranzitu per Baltarusiją, jei jų gabenime nedalyvauja sankcionuoti subjektai, tačiau šis kelias iki šiol komercinių subjektų naudojamas nebuvo“, – Eltai perduotame komentare rašo URM.

Visgi ministerija pabrėžia nematanti jokių galimybių diskutuoti dėl sankcijų Aliaksandro Lukašenkos režimui švelninimo.

„Nematome jokių galimybių diskutuoti dėl sankcijų lengvinimo Lukašenkos režimui, siekiančiam per Lietuvą gabenti prekes, kurioms galioja tarptautinės sankcijos arba jų tranzitas pažeistų Lietuvos nacionalinio saugumo interesus. Lukašenka ir jo režimas dalyvauja agresijoje ir kare prieš Ukrainą ir jo pagalba agresorei Rusijai tik didėja“, – akcentuoja ministerija.

„Girdimi pareiškimai, kad grūdų gabenimas nebus siejamas su noru švelninti sankcijas neatrodo įtikinamai, nes ir toliau girdime nepagrįstus prašymus švelninti sankcijas. Tam nematome jokių galimybių. Karui prieš Ukrainą nesustojant, ir toliau dirbame su partneriais siekdami dar labiau didinti ir plėsti sankcijas agresoriams“, – pažymi URM.

Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat skeptiškai vertina Baltarusijos siūlymą vežti ukrainietiškus grūdus tranzitu per jos teritoriją. Pasak šalies vadovo, tai yra spąstai. Be to, akcentuoja prezidentas, šiuo klausimu būtina įvertinti ir Ukrainos poziciją.

„Tai yra sena daina, kurią mes girdime jau pakankamai ilgai. Ir įdomu, kad visoje šioje istorijoje niekas nenori paklausti, o kokia pačios Ukrainos nuomonė šiuo klausimu. Aš esu diskutavęs šiuo klausimu su Volodymyru Zelenskiu ir jo nusiteikimas yra toks, kad jis nepasitiki Baltarusija. Ir visiškai teisėtai nepasitiki Baltarusija. Kaip galima ja pasitikėti jei ji leidžia rusams daryti savo teritorija viską, ką nori“, – žurnalistams šeštadienį sakė G. Nausėda.

„Mano nuomone, tai yra spąstai. Tai yra spąstai, į kuriuos norima įvilioti ir paskui parodyti, kad, štai, Vakarai ir vėl nenuoseklūs, vėl nesugeba susitarti dėl sankcijų“, – pažymėjo G. Nausėda.

Kaip skelbė „Ukrinform“, Minskas sutinka, kad Ukrainos grūdai būtų transportuojami per Baltarusijos teritoriją ir eksportuojami per Lietuvos uostus.

Apie tai kalbama penktadienį išplatintame Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus atstovo spaudai Stephaneo Dujarrico pranešime spaudai.

JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas penktadienį susitiko su Baltarusijos užsienio reikalų viceministru Jurijum Ambrazevičium.

Baltarusijos diplomatas JT vadovui sakė, kad jo šalis sutiks su Ukrainos grūdų tranzitu be išankstinių sąlygų. Tačiau viceministras pakartojo anksčiau Baltarusijos išreikštą prašymą leisti eksportuoti ir baltarusiškas trąšas nes dabar šiai produkcijai Vakarai taiko sankcijas.

Lieka neaišku ar susitikimo metu buvo aptartas Baltarusijos dalyvavimas Rusijos kare prieš Ukrainą.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis yra sakęs, kad Rusija specialiai stabdo „grūdų koridoriaus“ veiklą, dėl ko laivų laukimo laikas prailgsta iki 3-5 savaičių, o kas mėnesį nebūna eksportuojama keli milijonai tonų ukrainietiškos žemės ūkio produkcijos.

Gruodžio 9 d. duomenimis Ukrainoje iš 9,7 mln. hektarų (87 proc. viso pasėlių ploto) nuimta 43,6 mln. tonų grūdų, o derlingumas sudaro 45,1 centnerio nuo hektaro.