„Dėl tymų protrūkio Ukrainoje rekomenduojama keliaujantiems į šalį būti pasiskiepijusiems nuo tymų. Ilgalaikį atsparumą užtikrina tik dvi skiepų dozės“, – skelbiama URM konsulinėje informacijoje. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, pernai Ukrainoje patvirtinta 53 tūkst. 218 atvejų. Daugiausia – Lvovo, Ivano-Frankivsko, Užkarpatės, Ternopilio, Vinicios ir Černivcių srityse. Užpernai Ukrainoje užfiksuoti 4782 atvejai, 2016 metais – 90. Užkrečiamų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis, keli atvežtiniai tymų atvejai iš Ukrainos užfiksuoti ir Lietuvoje, taip pat šioje šalyje tymais užsikrėtė ir sirgo vienas Seimo narys. ULAC specialistai ateinančią savaitę turėtų pateikti platesnę ir tikslesnę situaciją Užsienio reikalų ministerijai dėl tymų protrūkio Ukrainoje. „Tai bus pirmadienį ar antradienį. Protrūkis Ukrainoje jau senokai, net ir mirčių atvejų yra“, – BNS sakė ULAC Švietimo ir komunikacijos skyriaus vedėjas Zigmas Nagys. Centro duomenimis, šiemet Lietuvoje patvirtinti 224 tymų atvejai. Daugiausia – 119 – atvejų užfiksuota Kaune, Kauno rajone – 39, Vilniuje – 22 atvejai. Jų skaičius nuolat kyla.

