„Užsienio reikalų ministerija neturi duomenų, kad dėl vakar Indonezijoje įvykusio žemės drebėjimo būtų nukentėję Lietuvos piliečiai“, – rašoma pranešime. Lamboko saloje įvykusio žemės drebėjimo aukų skaičius siekia daugiau nei 90 žmonių, jis dar gali augti. Užuojautą dėl šios nelaimės Indonezijos prezidentui Joko Widodo pareiškė šalies vadovė Dalia Grybauskaitė. Susiję straipsniai: Smarkūs žemės drebėjimai turistų pamėgtoje Indonezijoje: aukų skaičius auga Anot prezidentės spaudos tarnybos, nelaimės akivaizdoje D. Grybauskaitė palinkėjo „aukų šeimoms ir artimiesiems stiprybės, o visai šaliai – ištvermės ir susitelkimo tęsiant nukentėjusiųjų paieškas ir įveikiant žemės drebėjimo padarinius“. Dar daugiau nei 200 žmonių per žemės drebėjimą buvo sunkiai sužeisti. Per sekmadienio vakarą įvykusią nelaimę sugriuvo tūkstančiai pastatų.

