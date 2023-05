„ES lygiu siekiama didesnio interneto platformų skaidrumo, užtikrinant tyrėjų prieigą prie platformų vidinių duomenų, leidžiančių vertinti platformų veiksmus kovojant su įvairiomis grėsmėmis ir pavojais, tokiais kaip dezinformacijos sklaida, ir algoritmų keliamas rizikas“, – rašoma sekmadienį išplatintame URM pranešime.

„Šiuo tikslu, ES piliečiai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, tyrėjai, įmonės ir kiti suinteresuoti atstovai yra kviečiami pareikšti savo nuomonę bei siūlyti idėjas dėl prieigos prie didžiųjų internetinių platformų duomenų ir algoritmų procedūros nustatymo Europos Komisijos (EK) viešojoje konsultacijoje“, – teigia ministerija.

Pasak URM, kuriamoje sistemoje patikrinti tyrėjai galės susipažinti su labai didelių internetinių platformų ir paieškos sistemų duomenimis. Tai yra pagrindinė ES Skaitmeninių paslaugų akto priemonė, kuria norima didinti platformų vidinių procesų skaidrumą ir atskaitomybę, įskaitant kovą su dezinformacija.

Viešąja konsultacija EK siekia geriau apibrėžti sąlygas, kuriomis tyrėjams būtų suteikta prieiga prie tokių duomenų, nustatyti tvarką, pagal kurią jiems būtų suteikiamas patikrintų tyrėjų statusas.

Balandžio 25 dieną EK, gavusi duomenis apie platformų vartotojų ES skaičių, paskyrė 19 pirmųjų platformų labai didelių internetinių platformų ir paieškos sistemų kategorijoje, kurioms Skaitmeninio paslaugų akto įsipareigojimai įsigalios nuo šių metų rugpjūčio 25 dienos. Tarp jų tokios platformos kaip: „Facebook“, „Twitter“, „Google Search“, „Youtube“ bei „TikTok“.

Pastabas ir pasiūlymus būsimam projektui galima teikti iki gegužės 23 dienos adresu Delegated Regulation on data access provided for in the Digital Services Act (europa.eu).