Trečiadienį Panevėžyje įsteigtas rinkimų komitetas „Kurkime jaukų miestą KARTU“. Per komiteto susirinkimą vienbalsiai patvirtinta P. Urbšio kandidatūra į Panevėžio miesto merus. Taip pat patvirtintas rinkimų į Panevėžio miesto tarybą kandidatų sąrašas, jame, pasak komiteto, įtraukti įvairių sričių miesto visuomenei žinomi žmonės. Dabartinis Panevėžio meras Rytis Myokolas Račkauskas į šias pareigas išrinktas kaip visuomeninio rinkimų komiteto „Povilas Urbšys už sąrašą KARTU“ atstovas. Šiemet gegužę kilus nesutarimams su parlamentaru P. Urbšiu, iš judėjimo pasitraukė beveik visa savivaldybės tarybos frakcija, įskaitant patį merą. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovą.

