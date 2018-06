„Pilietinis judėjimas „Kartu“, skirtingai nuo anksčiau Panevėžį valdžiusių partijų, prisiima politinę ir moralinę atsakomybę už savo deleguotus asmenis ir ragina Panevėžio miesto merą Rytį Mykolą Račkauską atsistatydinti iš užimamų pareigų“, – rašoma antradienio rytą žiniasklaidai išplatintame judėjimo tarybos priimtame pareiškime. Anot jo, Panevėžio mero veiksmai „diskredituoja judėjimo deklaruotas skaidrumo ir atvirumo vertybes, pakerta žmonių pasitikėjimą miesto išrinkta valdžia, meta šešėlį ir menkina padarytų darbų reikšmę“. R. M. Račkauskas Panevėžio meru buvo išrinktas kaip visuomeninio rinkimų komiteto „Povilas Urbšys už sąrašą KARTU“ atstovas. Susiję straipsniai: Panevėžio socialdemokratai ragina skubiai trauktis STT pričiuptą merą ir parlamentarą Urbšį Matelis ragina Urbšį trauktis iš Seimo: dėl jo iškelto mero interesų teko net muštis Šiemet gegužę kilus nesutarimams su parlamentaru P. Urbšiu, iš judėjimo pasitraukė beveik visa savivaldybės tarybos frakcija, įskaitant patį merą. Frakcijos nariai, išskyrus jos pirmininko pavaduotoją Rimantą Ridiką, sekmadienį išplatintame pareiškime reiškė palaikymą R. M. Račkauskui. Judėjimas „Kartu“ teigia, kad yra nesusijęs su galimais korupciniais nusikaltimais, dėl kurių pareikšti įtarimai merui, jo patarėjai ir keturiems privačių bendrovių atstovams. Taip pat judėjimas „Kartu“ ragina iš jo išstojusius savivaldos politikus „nesidangstyti pilietiniu judėjimu ir nebenaudoti frakcijos pavadinimo „Kartu“. Teisėsauga įtaria R. M. Račkauską dėl piktnaudžiavimo ir prekybos poveikiu, praėjusią savaitę teismas jį nušalino nuo mero pareigų trims mėnesiams. Tuomet meras teigė pagrindo atsistatydinti nematantis. Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnams įtarimų sukėlė kai kurie Panevėžio miesto savivaldybės viešieji pirkimai, susiję su projektavimu, dokumentacijos rengimu. Įtariama, kad kai kurioms įmonėms galbūt žadėta paveikti savivaldybės administracijos tarnautojus, jog šie ateityje priimtų įmonėms palankius sprendimus viešųjų pirkimų konkursuose, vykdant sutartis. BNS žiniomis, STT pareigūnų akiratyje atsidūrė viešieji pirkimai, susiję su Aukštaitijos sporto komplekse planuojamu 50-ies metrų plaukimo baseinu, taip pat požeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių pirkimu, projektavimu ir įrengimu. Juos laimėjo įmonė „Ecoservice“. Pareigūnai taip pat domisi savivaldybės rinkodaros programos „Atsinaujinantis Panevėžys“ konkursu. Pastarajame viešinimo projektų epizode figūruoja bendrovės „Alora“ ir „Lukrecijos reklama“. Anot STT, atliekant ikiteisminį tyrimą surinkta duomenų, leidžiančių pagrįstai įtarti, kad už pažadėtą palankių sprendimų priėmimą galėjo būti atsilyginta ir kyšiais – paslaugomis.











