Unikalus Aukštaitijos kaimas – tikra retenybė: šių vertybių Lietuvoje kasdien vis mažėja

Pastatai, kurie baigia išnykti

Ir galiausiai – kluonas. „Čia 1922 metais pastatytas gero gaspadoriaus kluonas. Matyt, turėjo nemažai gyvulių. Reikėjo daug šieno. Kokie mes mažučiai prie šito pastato. Bet šitie pastatai dabar labiausiai išeina iš mūsų gyvenimo, nes šieno dalgiu nebešienaujam, į kluoną nebevežam, nebedžiovinam. Turbūt, kad jie išliks tik muziejuose su visa savo didybe. Durys būdavo iš abiejų pusių, kad su vežimu, prikrautu daug šieno, per vieną pusę įvažiavai, per kitą pusę išvažiavai. Stogas aukštas, kad galėtum prikraut daug daug daug. Kad galėtum prikraut iki pat viršaus ir išlaikyt gyvulėlius per žiemą. Ir stogas dengtas nendrėmis. Tokios medžiagos turėdavom daugiausiai“, - teigė S. Mudinienė.