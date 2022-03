„Sutikau savo lietuvį draugą Gabrielių Landsbergį. Tai yra pirmasis užsienio reikalų ministras, kuris aplankė Ukrainą, nuo invazijos pradžios. Lietuvos parama yra geležinė – tiek dvišalė, tiek Europos Sąjungoje ir NATO. Stengiamės paspartinti Ukrainos įstojimą į ES. Rusija už nusikaltimus turi būti patraukta atsakomybėm“, – tviteryje rašė D. Kuleba.

Welcomed my Lithuanian friend @GLandsbergis . First FM to visit Ukraine since the beginning of invasion. Lithuania’s support is ironclad — bilaterally and within the EU & NATO. We work on speeding up Ukraine’s accession to the EU. Russia must be brought to justice for its crimes. pic.twitter.com/jo6PAIOzHE

Visited my friend @DmytroKuleba. Exchanged views on ongoing deputinization. More needs to be done. Ukrainian request to join EU has to be taken seriously. As should be assistance to Ukraine. Ukraine is fighting all in, our help has to be all in. pic.twitter.com/FKiMu2LsAu