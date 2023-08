Ukrainos kontrpuolime pagaliau pastebimi lūžio ženklai: ar jau artėja lemiamos karo akimirkos

Atakuojami Rusijos gilumoje esantys kariniai aerodromai, strateginės ir simbolinės reikšmės pramonės, verslo objektai. Tokie vaizdai Rusijoje pastarąsias savaites jau tapo įprasti ir, regis, rodo Rusijos nesėkmes kare bei atvirkščiai – sėkmingą Ukrainos atsakomųjų smūgių kampaniją.

Vis dėlto ne tiek degantys rusų lėktuvai bazėse ar dangoraižiai Maskvoje dabar yra svarbiausias ukrainiečių dėmesio objektas – tai yra nukreipiančios, rusus erzinančius ir jų pajėgumus trikdančios, sukaustančios, sekinančios atakos, labiau simbolinės, kurios įkvepia Ukrainą ir jos rėmėjus.

Štai jau 18 mėnesių Ukraina ne šiaip priešinasi agresoriams, bet ir sugeba vis taikliau, skaudžiau, toliau, o svarbiausia – vis dar sugeba atakuoti karinius objektus Rusijoje. Ataka prieš karinį aerodromą Pskove tai tik patvirtina.

Kremlius tai neatsitiktinai vadina teroro atakomis ar bandymu nukreipti dėmesį nuo įstrigusio ukrainiečių kontrpuolimo Zaporižės srityje – daug svarbesnio, šiame karo etape, galimai, lemiamą reikšmę turinčio proceso.

Visą vasarą trunkantis ukrainiečių kontrpuolimas išties atrodo įstrigęs. Vardijamos akivaizdžios ir ne taip noriai pripažįstamos priežastys, viešumoje verda ginčai, ką, kada ir kur turėtų daryti ukrainiečiai.

Vis dėlto pastaruoju metu daugėja ženklų, kurie rodo, kad pagaliau galima tikėtis proveržio – lėta, sekinanti ukrainiečių taktika, kuri pareikalavo daug pastangų ir aukų, pagaliau duoda savų rezultatų, o į kovą metami rezervai.

Kokie yra tikrieji tankų nuostoliai

Pirmieji ženklai, kad birželį vos prasidėjęs Ukrainos kontrpuolimas susidūrė su rimtomis kliūtimis buvo pačių rusų filmuoti vaizdai, kuriuose užfiksuoti pamušti arba visiškai sunaikinti naujausi Ukrainos tankai „Leopard 2“.

Dešimtis šių tankų iš Vakarų po ilgo delsimo sulaukusi Ukraina juos metė į mūšius Zaporižės srityje, kur įsitvirtinusios okupacinės rusų pajėgos kelis mėnesius tvirtino gynybines linijas – minų laukus, prieštankinius ruožus ir artilerijos prišaudytus sektorius.

Tad nenuostabu, kad pirmieji nuostoliai buvo garsiai ištrimituoti rusų propagandistų – įvairiais rakursais nufilmuoti tie patys pamušti tankai „Leopard“ bei pėstininkų kovos mašinos „Bradley“ galėjo sudaryti įspūdį, kurį pabrėžė pats Vladimiras Putinas: esą Ukrainos kontrpuolimas patyrė fiasko, sunaikinta šimtai vienetų kovinės technikos.

Tačiau dabar aiškėja kiek kitoks paveikslas: iš 71 perduoto tanko „Leopard 2“ tik 5 buvo visiškai sunaikinti, o dar 10 pažeistų buvo evakuoti iš mūšio lauko – juos galima sutaisyti ir gražinti į rikiuotę.

the first Leopard 2 destroyed was a leopard 2A4 that was hit by artillery at the beginning of the offensive in a raid near Novopokrovka, subsequently it was seen that the crew (or a part of it) managed to get out of the vehicle alive. pic.twitter.com/VYzJv41Yaw