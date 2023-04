Ukrainos fronte pašautas lietuvių karys

Vaizdo įraše girdėti, kaip karys surinka, o vėliau pasako „I‘m hit“ (liet. „Aš pašautas“).

Lietuvių legionas socialiniame tinkle „Twitter“ nuramino ir patvirtino, kad lietuvis karys buvo sužeistas nesunkiai.

Laba dieną, pasauli ✌️🇱🇹 one of our Lithuanian legion soldiers, got a lucky escape... Minor injury will not stop him! Pergalė aukščiau visko! ✌️🇱🇹🇺🇦 pic.twitter.com/ZeaMjPdmpG