Ukrainoje Rusijos pajėgoms suduotas rimčiausias smūgis nuo karo pradžios: kodėl ši ataka tokia reikšminga

Berdiansko oro uostas pietų Ukrainoje, netoli Azovo jūros ne vienerius metus buvo apleistas. Dar 2019 m. vietos valdžia vylėsi modernizuoti oro uostą, pritraukti turistų, tačiau galiausiai tokie planai žlugo 2022-ųjų vasario 24-ąją, kai Rusija pradėjo atvirą karinę invaziją į Ukrainą.

Per kelias dienas pats Berdianskas, jo uostas ir oro uostas buvo užimti, tačiau pastarajame daug veiksmo nesulaukta – rusų kariai bandė prasibrauti toliau į rytus, link Mariupolio ir į Vakarus nuo užimto Chersono. Tačiau kai pastarasis pernai buvo išvaduotas, būtent Berdiansko oro uostas tapo viena svarbiausių strateginių bazių rusams regione.

Šis oro uostas tapo rusų logistikos ir atakų organizavimo prieš ukrainiečių kontrpuolimą atramos tašku, iki šiol nepasiekiamu Ukrainos turimoms ginkluotės sistemoms.

Nutolęs per kiek didesnį, nei HIMARS salvinės ugnies sistemų šūvio atstumą oro uostas buvo ginamas oro gynybos sistemomis, kurios, kaip gyrėsi patys rusai, numušė ne vieną į juos paleistą ukrainiečių kruizinę raketą „Storm Shadow“. Tačiau naktį iš pirmadienio į antradienį viskas, regis, pasikeitė – keli smūgiai sudrebino bazę, kilo gaisrai, o apie didelę žalą pripažino patys rusai. Karas Ukrainoje ir ypač sėkmė sustabdyti ukrainiečius rusams vėl pakibo ant plauko.

Patvirtinimai – iš kelių šaltinių

Vienas pastarųjų yra tinklaraštininkas „Fighterbomber“. Savo tapatybę slepiantis populiarus tinklaraštininkas Rusijoje garsėja kaip vienas objektyviausiai padėtį šalies karo aviacijoje nušviečiančių ir gerai išmanančių apžvalgininkų, kuris artimai susijęs su karinėmis oro pajėgomis bei armijos aviacija.

Jo šaltiniai suteikia šiam asmeniui galimybę laisvai reikštis internete – kitaip, nei daugeliui rusų tinklaraštininkų, kuriems uždėtas cenzūros apynasris, „Fighterbomber“ ir toliau nevengia subtiliai, o kartais ir labai atvirai kritikuoti šalies karinės vadovybės.

Pašaipiai Ezopo kalba savo valstybę – jei tik jos institucijos susimauna, „Laosu“ vadinantis tinklaraštininkas turi ne tik žinių, šaltinių, bet ir prieigą prie įtakingų veikėjų karo aviacijoje – jis nuolat iš privačių šaltinių renka paramą lakūnams, ar tai būtų palydovinio ryšio sistemos, ar patogūs batai, akiniai, ar kitos papildomą komfortą suteikiančios priemonės, kurių armija arba karinės oro pajėgos nepajėgios suteikti.

Tad kai antradienio rytą „Fighterbomber“ paskyroje „Telegram“ kanale pasirodė niūrus ir rimtą situaciją aprašantis įrašas, daugelis apžvalgininkų atkreipė dėmesį, kad naktį ukrainiečių surengta ataka prieš Berdiansko oro uosta buvo išties reikšmingesnė, nei kol kas pripažįstama viešai.

Russian Fighterbomber aviation channel says something happened to some Russian airfield last night that is the most serious blow to the army aviation in the war. He also says that it was done with ATACMS.https://t.co/rkdu8fliOY pic.twitter.com/kg7qylQd6L