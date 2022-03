Ukrainoje apsilankęs Landsbergis: mes turime sustabdyti Putiną ir naują putinizmo ideologiją

Kaip Delfi sakė G. Landsbergis, pirminis vizito tikslas – politinės paramos Ukrainai išreiškimas.

„Šalia to turėjome galimybę aptarti praktinės pagalbos poreikį – ko Ukrainai reikia, kur Lietuva galėtų padėti labiau“, – komentavo ministras.

Jis teigė, kad kitą savaitę yra numatomas ES užsienio reikalų ministrų tarybos posėdis, kuriame bus galima iškelti klausimus dėl tolesnių sankcijų Rusijai.

„Matome, kad kol kas čia buksuoja procesas, tikrai sulėtėjo tempas, valstybės pradeda abejoti, ar to bereikia. Sutarėme, kad tikrai Lietuva kels šį klausimą ir Ukraina jį, kiek galės, palaikys“, – sakė G. Landsbergis.

Ukrainai, pasak jo, reikia ir tiesioginės pagalbos.

„Reikia ir finansinės pagalbos – kariaujanti valstybė susiduria su dideliais finansiniai iššūkiais, ir tik Vakarų finansinės institucijos, ES gali padėti tuos iššūkius spręsti. Na, ir lygiai taip pat reikalinga tolesnė karinė pagalba. Šiandien džiaugiamės, kad daug valstybių siunčia ginkluotę Ukrainai, bet matome, kad gali būti padaryta ir daugiau“, – pasakojo užsienio reikalų ministras.

G. Landsbergis taip pat pasakojo, kad su kolegomis Ukrainoje aptarė ir šalies narystės ES siekį.

„Pasidžiaugėme besiformuojančia politine valia ES, bet šalia politinės valios reikia ir konkrečių žingsnių: turi būti toliau tęsiamas procesas, jis negali atsidurti stalčiuje“, – akcentavo jis.

Ministras atkreipė dėmesį, kad daugelis dalykų ir taip yra daroma, tačiau, kaip pastebėjo G. Landsbergis, papildomai galima sinchronizuoti ir daugiau klausimų.

„Tas bendradarbiavimas yra reikalingas ir gyvai susitikus yra puiki proga susiderinti“, – Delfi kalbėjo užsienio reikalų ministras.

„Šiuo metu mes turime padaryti viską, kad Ukraina laimėtų karą – tai reikalinga Ukrainai, tai reikalinga mums, regionui, tai reikalinga tai pačiai NATO. Visais būdais mes turime sustabdyti Putiną ir putinizmo naują ideologiją jos šiame mūšyje Ukrainoje“, – tęsė G. Landsbergis.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pripažino supratęs, kad NATO durys Ukrainai nėra atviros. Visgi, G. Landsbergio teigimu, NATO, norėdama išlikti aktualia bei svarbia organizacija, ir ateityje privalo išsaugoti savo atvirų durų politiką.

„Kol kas aš negirdėjau, kad tai keistųsi. Tai reiškia, kad atviros durys turi likti tiek Ukrainai, tiek Suomijai su Švedija“, – pabrėžė ministras.

G. Landsbergis Ukrainoje susitiko su šalies užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba.

„Pavyko tai suderinti ir labai džiaugiuosi, kad pavyko susitikti. Aš jaučiu ypatingą ryžtą ir ypatingai stiprią valią kovoti bei laimėti – tuo linkiu visiems užsikrėsti“, – pridūrė ministras.

Kuleba padėkojo Landsbergiui: Lietuvos parama yra geležinė

G. Landsbergio vizitu antradienį tviteryje pasidžiaugė ir pats D. Kuleba.

„Sutikau savo lietuvį draugą Gabrielių Landsbergį. Tai yra pirmasis užsienio reikalų ministras, kuris aplankė Ukrainą, nuo invazijos pradžios. Lietuvos parama yra geležinė – tiek dvišalė, tiek Europos Sąjungoje ir NATO. Stengiamės paspartinti Ukrainos įstojimą į ES. Rusija už nusikaltimus turi būti patraukta atsakomybėm“, – tviteryje rašė D. Kuleba.

