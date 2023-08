Ukrainiečių ir JAV nesutarimai dėl karo rodo labai reikšmingą detalę: kodėl tai bus svarbu ir Lietuvai

Jokia paslaptis, kad bene daugiausiai kritikos Vakaruose iš ukrainiečių ir jų rėmėjų pastaraisiais metais sulaukia tie asmenys, kurie žiniasklaidoje dažniausiai minimi kaip „prisistatyti nepanorę“ arba „dėl informacijos jautrumo viešai kalbėti negalėję oficialūs pareigūnai“. Būtent tokie šaltiniai tapo savotišku žanru: jie skleidžia gandus, įgarsina nepatogias, ukrainiečių atžvilgiu kritiškas Vakarų šalių pozicijas, kurių esą nedrįstama išsakyti atvirai. Bet į viešumą jos vis tiek patenka.

Būtent tokie šaltiniai tikino viena ausim girdėję, kaip JAV karinė vadovybė uždarame Kongreso posėdyje prieš pat karą Kyjivui davė 72 valandas, kurias ukrainiečiai esą teišgalės pasipriešinti rusams. Ar taip išties sake JAV Jungtinių štabų viršininkas, generolas Markas Milley? Koks skirtumas – dabar 72 valandų mitas jau įsitvirtino.

Būtent tie patys „šaltiniai Vašingtone, Pentagone, Baltuosiuose rūmuose“ ir kitur tekino nugirstų pokalbių turinį, esą JAV pareigūnai skeptiškai vertina ukrainiečių galimybes ir yra nepatenkinti tuo, kaip Ukraina vykdo savo kontrpuolimą šalies pietuose. Išties, negi sunku pabūti skeptikais, tiesa?

Tad ir naujausia informacija apie tai, kaip „neįvardyti amerikiečių pareigūnai“ esą spaudžia, patarinėja iš savo saugių ir patogių kabinetų kariaujantiems ukrainiečiams, kaip ir kur jiems derėtų smogti gali pasirodyti dar viena erzinanti porcija paskalų, kuriomis neaišku ar galima tikėti.

Juk oficialiai JAV ir kitos Vakarų šalys gali nesunkiai paneigti, kad esama kokių nors nesutarimų – nesąmonė, mes išliekame vieningi, ryžtingi. Ukrainą remsime tiek, kiek reikės, o ir ukrainiečiai geriausiai žino, kokių jiems reikia priemonių, kaip ir kur jas geriausiai panaudoti. Štai nuotraukos, kurios įrodo, kad Vakarų šalių ir Ukrainos karinė vadovybė kuo puikiausiai sutaria!

Bet nei tokios nuotraukos, nei standartinės frazės, informacinės klišės neatsveria susierzinimo ir pykčio, kurį vis tiek sukelia Vakarų šalių žiniasklaidoje pasirodančios antraštės bei citatos.

Tad kai „The Wall Street Journal“ pasirodė straipsnis apie JAV ir ukrainiečių nesutarimus dėl kontrpuolimo, tai nebuvo naujiena. V. Zalužnas esą leido suprasti, kad Vakarų šalių generolai nesuvokia to mūšių masto, kurį galima būtų palyginti su Kursko mūšiu prieš 80 metų.

Karas Ukrainoje – tai ne kovos su sukilėliais Afganistane ar Irake. Tai yra didžiausias konvencinis karas Europoje su tūkstančiais hektarų įtvirtinimų, minų laukų, čia per dieną sunaudojami tūkstančiai sviedinių, žūsta šimtai karių, o ukrainiečiams tenka kaunantis taip, tarsi viena ranka būtų surišta: karinė pagalba vis vėluoja, jos trūksta, ypač aviacijos, bet kurios JAV niekada nekariauja, tad ką tie vakariečiai gali suprasti apie tikrą karą Ukrainoje? Štai, lietuviai puikiai supranta ukrainiečius ir perduoda tiek, kiek gali, bet bent jau laiku, o netgi, regis, pasenusi ginkluotė gali būti naudinga.

