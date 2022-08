Ukrainiečiai, pabėgę nuo karo į Baltijos šalis, galės nemokamai grįžti namo

Kaip praneša penktadienį UNIAN, tai pareiškė Ukrainos laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministro pavaduotojas Oleksijus Borodajus.

Pasak jo, kol kas nėra tiesioginio nemokamo maršruto į Ukrainą pabėgėliams, kurie išvyko iš okupuotų teritorijų per Rusiją į Baltijos šalis.

Pareigūnas pranešė, kad Ukrainos piliečius iš Lietuvos į Lvivą nemokamai veža savanoriai, bet iš Estijos ir Latvijos tokio maršruto nėra.

„Todėl mes susitarėme, padedant ir Užsienio reikalų ministerijai, su Baltijos šalių vyriausybėmis dėl tokio maršruto atidarymo. Manau, kad po savaitės ar pusantros ir šis maršrutas pradės veikti“, - teigė O. Borodajus.

„Tai bus nemokamas maršrutas iš Talino per Rygą, per Vilnių, per Žešuvą į Lvivą“, - patikslino jis.

Pareigūnas nurodė Reintegracijos ministerijos karštosios linijos telefono numerį, kuriuo turėtų skambinti ukrainiečiai, norintys pasinaudoti šiuo nemokamu reisu.

Ukrainos piliečius taip pat informuos šalies konsulatai Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

Anksčiau buvo pranešta, kad į Rusiją deportuoti Ukrainos piliečiai galės grįžti į tėvynę be dokumentų.