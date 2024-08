Ukraina Kurske sumaišė kortas ne tik Rusijai: kam ir kokias raudonąsias linijas teks peržengti dabar

Vien per nepilnas dvi savaites, t.y. nuo rugpjūčio 6-osios iki 14 d. Ukrainos ginkluotosios pajėgos bendrai sunaudojo 131 tūkst. įvairaus kalibro (t.y. nuo 60 mm iki 203 mm.) šaudmenų, raketų, skirtų HIMARS sistemoms. Tai yra apie 14,6 tūkst. per dieną. Rusijos skaičiai – dar įspūdingesni: per 400 tūkst. arba 44,5 tūkst. per dieną.