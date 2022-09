Ukraina imasi priemonių, nematytų nuo karo pradžios: Rusijos laukia labai nemalonios staigmenos

Neatskleiskite priešui savo pozicijų, manevrų: jokios savavališkai filmuotos medžiagos socialiniuose tinkluose, jokių gandų, nereikalingų pokalbių eteryje, tik aiškios, atrinktos, Ukrainos karinės vadovybės patvirtintos žinutės.

Tokios taisyklės nuo pirmųjų karo Ukrainoje valandų vasario 24-ąją, regis, buvo įkaltos ukrainiečiams į galvas. Stebėtina disciplina laikantis operacinio saugumo reikalavimų išties kėlė nuostabą ir susižavėjimą Ukrainos rėmėjų gretose, ypač Vakaruose, taip pat ir įsiūtį, baimę Rusijai.

Raginimų neskelbti ukrainiečių pajėgų judėjimo, regis, klausėsi ir kariai, ir civiliai. Netgi viešojoje erdvėje – socialiniuose tinkluose su karu nieko bendro neturintys žmonės pasijuto operacinio saugumo ekspertais ir ėmė mokyti, netgi barti tuos, kurie dalijasi vaizdo įrašais. Esą juose galima atpažinti vietoves, tai padeda rusams koordinuoti smūgius. Todėl nuo pat pradžių ukrainiečių pajėgų judėjimą, sudėtį, nuostolius ir kitas detales gaubė karo migla, kurią pasirinko Ukrainos vadovybė.

Tokia griežta tvarka kurį laiką veikė: karo pradžioje išsisklaidę ukrainiečių daliniai išvengė pirmųjų Rusijos sparnuotųjų raketų smūgių, išsaugojo savo vadovybę, techniką, ginkluotę ir po pirmųjų smūgių sugebėjo duoti atkirtį rusams beveik visose kryptyse – ir prie Kyjivo, ir prie Sumų, Charkivo, didžiojoje Donbaso dalyje. Nepastebėti ir persigrupavę ukrainiečiai rengė pasalas, kontratakas ir rusų puolimą pavertė lėtu, kruvinu slinkimu į priekį su dideliais nuostoliais.

Tik Chersono fronte dėl įtariamų išdavysčių rusams pavyko lengviau pasistūmėti į priekį. paradoksalu, kad būtent šiame sektoriuje dabar kalbama apie didžiausią kontrataką nuo karo pradžios.

Bet viena yra kalbėti apie tai, o visai kas kita yra kontrpuolimo detalės. Jų pastebimai trūksta, jos pateikiamos chaotiškai – tai paskalomis, tai Ezopo kalba, tai lakoniškais pranešimais, kurie neretai prieštarauja vienas kitam arba nepasitvirtina.

Taip daroma tyčia – informacija griežtai filtruojama, kare kaip kare – naudojama ir dezinformacija, o Ukraina vėl pabrėžia operacinio saugumo svarbą.

🚨 URGENT & CRITICAL: Armed Forces of Ukraine are requesting that everyone go dark on posting any information, videos, photos, with regards to the Battle for Kherson. Operation Security is critical. Please spread this message across all social media channels. pic.twitter.com/sZkiqmioWy