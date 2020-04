Ukmergiškė piktinasi gavusi baudą už kaukės nusiėmimą, nors aplink nebuvo žmonių

Su Delfi redakcija susisiekusi Ukmergės gyventoja (vardas redakcijai žinomas) teigė, kad gavo 250 eurų baudą už tai, kad trumpam nusiėmė kaukę, nors aplink ir nebuvo žmonių. Be to, ji piktinosi, kad su ja bendravę policijos pareigūnai, bendraudami per atidarytą automobilio langą, patys buvo be kaukių.