„Savivaldybė aiškinasi situaciją, daro investicinį planą, kad tai būtų ekonomiškai pagrįsta, dėliojamės ir vasario ar kovo mėnesį taryba priims sprendimą. Linkstam prie to, kad norime dvarą perimti, suprasdami, kad tai mūsų krašto didelė vertybė“, – BNS sakė Ukmergės rajono meras Rolandas Janickas. Pasak mero, svarstomos galimybės kartu su verslo atstovais dvaro ansamblį panaudoti turizmui. „Ten nemažai padaryta ir investuota, tai patrauklus kultūros ir turizmo objektas, kuris šiandien lankomas, turistų srautai auga, ir mes manome, kad turizmo plėtra irgi viena iš rajono verslo šakų ir prioritetų“, – sakė R. Janickas. R. Janickas pažymėjo, kad šioje srityje savivaldybė jau turi patirties, kartu su privačiu sektoriumi vystydami veiklą prezidento Antano Smetonos dvare. „Jau turime prezidento A. Smetonos dvarą, kurį vystome su verslu. Mūsų pagrindinis dalykas – istorinė, edukacinė, kultūrinė kryptis, per muziejų ir turizmą, o paslaugų paketai, maitinimas, apgyvendinimas, pramogos ir susiję dalykai, kaip partnerius matome verslą“, – kalbėjo savivaldybės vadovas. 2014 metais bankrutavus Siesikų dvarą atgaivinusiai bendrovei „Fondas statyboms vystyti“, pastatai perduodami valstybės įmonei „Lietuvos paminklai“, tačiau procesas užtruko dėl teisminių ginčų. Bankroto administratorė bylą sprendusiam Lietuvos apeliaciniam teismui teigė negalinti perduoti pastatų, nes „Lietuvos paminklai“ atsisako juos perimti, valstybės įmonė savo ruožtu teigia, kad nesutinka perimti valstybės turto, kadangi jis perduodamas netinkamai – patalpos neatlaisvintos. „Mes norime perimti, tik mums neperduoda tinkamai“, – BNS sakė „Lietuvos paminklų“ Juridinės ir personalo tarnybos vadovas Saulius Mačiūnas. – „Administratorius turi perduoti tuščią objektą, o ne su žmonėms. Jei jie įvykdo ir perduoda pastatus su raktais, viskas tvarkoj, mes pasirašom perėmimo aktą“. Šią savaitę priimti Apeliacinio teismo sprendimu paliktas galioti Vilniaus apygardos teismo sprendimas, kuriuo bankroto administratorė „Adminova“ įpareigota iki sausio 27 dienos „Lietuvos paminklams“ perduoti, o valstybės įmonė – perimti Siesikų dvaro turtą. XVI amžiumi datuojama Renesanso stiliaus Siesikų pilis stovi Ukmergės rajone ant Siesikų ežero kranto. Valstybės saugomą dvaro sodybą sudaro šeši pastatai ir parkas, pilis yra vienas iš nedaugelio Lietuvoje nuo Renesanso epochos išlikusių statinių.











