Tolerancijos centre bursis lietuvių ir žydų bendruomenės, vyks kultūriniai, edukaciniai renginiai, bus pristatomas abiejų tautų paveldas. Lėšų rekonstrukcijai skyrė Ukmergės rajono savivaldybė, Lietuvos valstybė ir Europos regioninės plėtros fondas, remonto darbus numatyta baigti dar šiais metais. „Visų pirma šis pastatas yra žydų istorijos dalis, tad mums džiugu, kad jame įsikurs mūsų, Ukmergės žydų, bendruomenė", – „Lietuvos žinioms“ sakė Ukmergės žydų bendruomenės pirmininkas Artūras Taicas.











