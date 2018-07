Ministro atstovas spaudai Egidijus Jurgelionis BNS sakė, jog ministras su S. Urbanavičiumi aptars su registrų valdymų susijusių IT paslaugų konsolidavimą. Ūkio ministerija šiuo metu už maždaug 38 mln. eurų ketina sukurti bendrą valstybės įstaigų IT paslaugų valdymo biurą ir infrastruktūrą. Iki 2019 metų pabaigos ministerija ketina įsteigti valstybinių IT paslaugų valdymo biurą, šių paslaugų centralizuotą teikėją ir bendrą IT infrastruktūrą visose valstybės įstaigose.











