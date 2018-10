Tai paaiškėjo trečiadienį Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui (NSGK) svarstant kitų metų biudžeto projektą. Jame numatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui (PAGD) skirti 108,7 mln. eurų, tai yra 8,1 mln. eurų daugiau nei šiemet. „Žinome, kaip anksčiau ugniagesiai buvo apleisti. Matydami tokius iššūkius skiriame didžiausią biudžetą ugniagesiams“, – per komiteto posėdį teigė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. Tuo metu PAGD buvo pateikęs papildomų 22 mln. eurų poreikį. „PAGD didinamas biudžetas, kuris leistų, pagal mūsų skaičiavimą, kitais metais didinti atlyginimus 18,3 procento“, – tvirtino ministras. Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos lyderis Saulius Džiautas šį rodiklį neigė. „Ką ministras teigia, kad 18 proc. didės, tai nėra tiesa, tiek susidaro, palyginti su 2016 metais, 15 proc. jis jau padidėjo, ir per ateinančius metus jis padidės tik 3,3 procento“, – apie numatomą algų didinimą kalbėjo S. Džiautas. Jo duomenimis, realiai kitų metų darbo užmokesčiui papildomai suplanuota 2,5 mln. eurų. „Daliai pareigūnų šiek tiek pakils atlyginimas, mūsų suskaičiuota, kad 600 pareigūnų iš 3300 pajus pakilimą, kai kurie pajus net virš 100 eurų, o 2700 pareigūnų liks nieko nepešę. Dėl infliacijos net kris jų darbo užmokestis“, – tvirtino S. Džiautas. Ugniagesių profsąjunga pareigūnų darbo užmokesčiui didinti kitąmet prašo skirti dar 5,3 mln. eurų. PAGD direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Kanapickas tvirtino, kad šiuo metu vidutinis statutinio ugniagesio atlyginimas truputį viršija vidutinį šalies darbo užmokestį – 721 eurą. S. Džiautas taip pat atkreipė dėmesį, kad trūksta kas penkto pareigūno, tai yra apie 500 ugniagesių. „Atvykstama į vietas dviese-trise, vietoj penkių-šešių. Tai kelia grėsmę ne tik visuomenei, bet ir patiems ugniagesiams, nes reikia kviestis pagalbą. Ukmergei Širvintas reikia kviesti“, – teigė profsąjungos atstovas. „Taip pat ugniagesiai neturi pasikeisti aprangos, jauni ypač ugniagesiai skolinasi kelnes iš vyresniųjų, nes po gaisro jie turi vilktis treningus, o tai draudžiama daryti“, – sakė jis. PAGD direktoriaus pavaduotojas žadėjo, kad iki kitų metų pabaigos pavyks ugniagesius gelbėtojus aprūpinti tik apsauginiais drabužiais, bet ne uniformomis. „Mūsų noras – užtikrinti pareigūno kokybiškas saugias darbo sąlygas, akcentuojant didesnį dėmesį ne į kasdienę uniformą, o būtent į apsauginius kovinius drabužius. Dėl to perspektyvos tokios – kad mes kitų metų gale matome įgyvendinti šį uždavinį. Negalime pasigirti, kad 100 proc. aprūpinsime kasdiene tarnybine uniforma kitų metų gale savo darbuotojus“, – sakė jis. M. Kanapicko teigimu, kasdienei tarnybinei ugniagesių uniformai kitąmet reikėtų apie 1,2 mln. eurų, bet suplanuota tik trečdalis sumos. Direktoriaus pavaduotojas žadėjo 2019-aisiais papildomai į tarnybą priimti 110 statutinių pareigūnų. Profsąjungos lyderis taip pat prašė skirti lėšų ugniagesius gelbėtojus, kurie gesina žolę, nemokamai skiepyti nuo erkinio encefalito.

32 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.