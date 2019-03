Kaip trečiadienį skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, daugiausia iškvietimų, septyni, buvo Kauno apskrityje, Alytaus apskrityje jų buvo penki, Marijampolės ir Šiaulių – po keturis, Tauragės apskrityje – trys, Panevėžio, Telšių, Utenos ir Vilniaus apskrityse – po du, vienas – Klaipėdos apskrityje. Kaip BNS sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Laura Valauskienė, medžiai virto ant kelių, žmonės ar jų daiktai nenukentėjo, išskyrus vieną atvejį Varėnos rajone esančiame Glūko kaime, kur ant miško keliuko nuvirtęs medis atsirėmė į negyvenamą pastatą. Hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad trečiadienį vėjas turėtų rimti.

