Vilniaus apskrityje tokių atvejų buvo keturi, Šiaulių, Kauno, Marijampolės ir Tauragės – po du, Alytaus ir Telšių apskrityse – po vieną. Medžiai žalos gyventojų turtui nepadarė, BNS sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Laura Valauskienė. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, penktadienį daug kur prognozuojama nedidelė šlapdriba ir sniegas, vietomis išliks plikledis. Šiaurės, šiaurės vakarų vėjas rims, tik rytą kai kur gūsiai sieks 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra bus nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.