Tyrimas: Lietuviai per metus paramai skiria 75 eurus, aukoja kas antras

aA

Per praėjusius metus kiekvienas Lietuvos gyventojas paramai skyrė vidutiniškai 75 eurus. Visi šalies gyventojai bendrai paaukojo apie 67 mln. eurų. Per 2022-uosius 50 proc. lietuvių sakė aukoję pinigų socialinėms organizacijoms – tai parodė „Social Impact Alliance for Central and Eastern Europe“ Vidurio ir Rytų Europos regiono šalyse atliktas tyrimas, rašoma „Adverum“ pranešime žiniasklaidai.