Kaip BNS sakė teismo atstovė Jolita Gudelienė, pirmadienį parodymus byloje duoda vienas iš dviejų sutikusių tai daryti kaltinamųjų – verslininkas Giedrius Rakauskas. Kitame posėdyje turėtų būti apklausiamas verslininkas Peisachas Kačerginskis. Kiti kaltinamieji parodymus pageidavo duoti po liudytojų apklausos. Kitas posėdis byloje numatytas kovo 13 dieną. „Tvarkiečių“ byla nagrinėjama Panevėžyje, nes Vilniaus apygardos teismas dabar tiria daug sudėtingų, prioritetinių bylų, kur yra daug proceso dalyvių. Šioje byloje kaltinama „Tvarka ir teisingumas“ kaip juridinis asmuo, buvęs „tvarkietis“ Seimo narys Rimas Antanas Ručys, verslininkai Rolandas Skaisgirys, P. Kačerginskis, G. Rakauskas, Vytautas Banys ir Justinas Garliauskas. Partija kaltinama iš kyšių ar neteisėtai iššvaistyto turto gavusi daugiau nei 350 tūkst. eurų (1,2 mln. litų), o verslininkai įtariami prisidėję prie šių schemų. Teisėsaugos duomenimis, šiuos pinigus partija panaudojo veiklai viešinti. Pareigūnai kaltina verslininkus už pagalbą partijai siekus jos poveikio Vidaus reikalų ir Aplinkos ministerijų viešuosiuose pirkimuose. 2013 – 2014 metais, kai padaryti įtariami nusikaltimai, šioms ministerijoms vadovavo „tvarkiečių“ deleguoti atstovai. Prokurorų teigimu, „Tvarkai ir teisingumui“ pagal kaltinimus gresia 1,9 mln. eurų dydžio bauda, fiziniams asmenims – iki aštuonerių metų nelaisvės.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.