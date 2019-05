„Aš balsavau už dabartinį premjerą. (...) Nors premjero pozicija Lietuvoje yra kur kas rimtesnė nei prezidento, labai tikiuosi, kad tie darbai bus tęsiami“, – BNS sakė R. Žemaitaitis, balsavęs iš anksto Vilniaus miesto savivaldybėje.

Jis teigė besitikintis, kad būsimasis prezidentas veiks pagal savo įgaliojimus ir nekurstys konflikto tarp valdžių.

„Jeigu Prezidento institucija, Seimas, Vyriausybė ir savivalda pradeda konfliktuoti ir nesutarti, tai nėra geras dalykas Lietuvai ir jos žmonėms“, – kalbėjo politikas.

„Tvarkos ir teisingumo“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos bendradarbiauja Seime.

Prezidento rinkimuose be „valstiečių“ iškelto S. Skvernelio dalyvauja socialdemokratas eurokomisaras Vytenis Andriukaitis, filosofas Arvydas Juozaitis, europarlamentaras Valentinas Mazuronis, ekonomistas Gitanas Nausėda, Seimo nariai Mindaugas Puidokas, Naglis Puteikis, konservatorių kandidatė parlamentarė Ingrida Šimonytė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos vadovas europarlamentaras Valdemaras Tomaševskis.

R. Žemaitaitis atsisakė dalyvauti balsavime dėl dvigubos pilietybės išplėtimo, o kitame referendume dėl Seimo sumažinimo balsavo prieš.

„Tvarkiečių“ lyderio teigimu, šie du balsavimai prieštarauja vienas kitam.

„Jeigu mes sakome, kad reikia išsaugoti lietuvius ir suteikti dvigubą pilietybę, tai reiškia pripažįstame, kad Lietuvoje mes turime 3,7 mln. gyventojų, tai yra piliečių. Kartu mes sakome, kad mažiname Seimo narių skaičių, nes sumažėjo piliečių“, – kalbėjo Seimo narys.

„Populistiškai pritraukti, žmonėms paerzinti tai tikrai yra idealu, bet kaip ir prezidento rinkimuose, taip ir referendume, aš tikiuosi, kad žmonės balsuos atsakingai“, – tvirtino politikas.

Pasak parlamentaro, siūlymas suteikti galimybę neprarasti pilietybės „europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančiose valstybėse“ gyvenantiems lietuviams diskriminuoja kitose šalyse gyvenančius tautiečius, be to, kyla per daug klausimų dėl dvigubą pilietybę turinčių žmonių teisių ir pareigų, pavyzdžiui, tarnauti kariuomenėje ar balsuoti rinkimuose.

Vietoje to jis siūlo įvesti Lietuvio kortą, kuri leistų grįžusiems emigrantams pilietybę atkurti paprastesne tvarka.

R. Žemaitaitis pabrėžė, kad mažesnis Seimo narių skaičius leistų lengviau keisti Konstituciją.

„Mes negalime žaisti su demokratija“, – tvirtino „Tvarkos ir teisingumo“ pirmininkas.

Prezidento rinkimai ir referendumai vyks sekmadienį.