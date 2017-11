„Toks didelis istorinis žingsnis – demokratija, kad partijos nariai spręstų“, – posėdžio išvakarėse apie planuojamus tiesioginius lyderio rinkimus BNS sakė partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis. Pasak jo, klausimas jau buvo pristatytas partijos taryboje. Svarstoma pirmą kartą pirmininką tiesiogiai rinkti dvejiems metams, vėliau, įvertinus skyrių aktyvumą, svarstoma įvesti ketverių metų tiesiogiai renkamo pirmininko kadenciją. Jeigu kongresas šiuos siūlymus palaikys, nauja tvarka įsigalios jau kitais metais vyksiantiems „Tvarkos ir teisingumo“ pirmininko rinkimams. Taip pat planuojama priimti rezoliuciją, joje, pasak R. Žemaitaičio, pasisakoma dėl šiuo metu svarstomo kitų metų biudžeto, taip pat – dėl prasidėjusių diskusijų apie galimus kandidatus į Lietuvos prezidentus. „Tvarkiečių“ lyderio teigimu, viešumoje diskutuojant šia tema pernelyg susiaurinamas galimų kandidatų sąrašas, iš anksto įvardijant konkrečius žmones, kurie esą labiausiai tiktų šiam postui. „Tvarkos ir teisingumo“ duomenimis, jų gretose šiuo metu yra daugiau kaip 12 tūkst. narių, partija turi 79 skyrius visoje Lietuvoje. Seime „tvarkiečiai“ turi septynis atstovus iš 141.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.